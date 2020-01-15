Грушко отметил преимущества сотрудничества России и Запада по Ливии

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сегодняшнее взаимодействие РФ и западных стран по Ливии показывает, что есть реальная возможность объединения усилий для решения проблем, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы видим, что на замену системообразующих механизмов приходят альянсы, участников которых объединяет четкое понимание задач и понимание целей, которые можно достигать через сотрудничество", - сказал Грушко, выступая на Гайдаровском форуме.
14 января, 17:53Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
"В этом смысле астанинский формат, то, что мы видим сегодня на ливийском направлении, показывает, с одной стороны, что существует реальная возможность для объединения усилий, когда сотрудничество осуществляется на основе определённых принципов, без вторичной повестки дня, без скрытой повестки дня и когда участники связаны общими целями", - сказал он.
По словам Грушко, "это хороший пример того, что на самом деле необходимо отказаться от известных идеологических предпочтений и посмотреть на реальность открытыми глазами, осознав, что в сегодняшнем мире невозможно создать островки благополучия и безопасности или вокруг ЕС, или вокруг НАТО - все это осталось в прошлом".
Вчера, 01:09В ЕС прокомментировали ситуацию в Ливии