Грушко отметил преимущества сотрудничества России и Запада по Ливии

"В этом смысле астанинский формат, то, что мы видим сегодня на ливийском направлении, показывает, с одной стороны, что существует реальная возможность для объединения усилий, когда сотрудничество осуществляется на основе определённых принципов, без вторичной повестки дня, без скрытой повестки дня и когда участники связаны общими целями", - сказал он.