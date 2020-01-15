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В Томской области опрокинулся автобус с девятью пассажирами
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РИА Новости

В Томской области опрокинулся автобус с девятью пассажирами

10:15 15.01.2020
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© Фото : группа во ВКонтакте "Регион-70 | Томск"Последствия ДТП на 5 километре автодороги Кузовлево-Светлый
Последствия ДТП на 5 километре автодороги Кузовлево-Светлый
© Фото : группа во ВКонтакте "Регион-70 | Томск"
НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Автобус с девятью пассажирами в среду съехал в кювет и опрокинулся на бок на трассе под Томском, сведений о пострадавших нет, сообщает УМВД по региону.
"Около 11.10 (7.10 мск) на 5 километре автодороги Кузовлево-Светлый произошло происшествие с участием маршрутного автобуса. По предварительным данным, мужчина-водитель 1960 года рождения не справился с управлением, в результате чего автобус ПАЗ совершил съезд с проезжей части", - говорится в сообщении.
На представленной полицией фотографии видно, что автобус опрокинулся на левый бок. По данным УМВД, в момент аварии в салоне автобуса вместе с водителем находились десять человек. Сведения о пострадавших среди них в полицию не поступали.
© Фото : группа во ВКонтакте "Регион-70 | Томск"Последствия ДТП на 5 километре автодороги Кузовлево-Светлый
Последствия ДТП на 5 километре автодороги Кузовлево-Светлый
© Фото : группа во ВКонтакте "Регион-70 | Томск"
Последствия ДТП на 5 километре автодороги Кузовлево-Светлый
Сотрудники госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
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