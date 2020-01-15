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Австралия выделит дополнительные средства для пострадавших от пожаров
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РИА Новости

Австралия выделит дополнительные средства для пострадавших от пожаров

10:08 15.01.2020
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© REUTERS / AAP Image/Dean LewinsТушение лесных пожаров в Австралии
Тушение лесных пожаров в Австралии
© REUTERS / AAP Image/Dean Lewins
Тушение лесных пожаров в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Австралийские власти выделят дополнительно примерно 40 миллионов долларов для помощи семьям, пострадавшим от лесных пожаров, говорится в заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.
"Пакет помощи (пострадавшим – ред.) семьям в размере 58 миллионов австралийских долларов (около 40 миллионов долларов США) поможет придать стимул населенным пунктам, пострадавшим от лесных пожаров", - указывается в заявлении, размещенном на сайте премьера.
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По словам Моррисона, такие меры помогут "пережить" ближайшие дни и недели "десяткам тысяч людей". Примерно 40 миллионов австралийских долларов (почти $27,6 млн) чрезвычайной помощи будут направлены в населенные пункты, которые "непосредственно пострадали от пожаров". Эти дополнительные средства можно будет потратить на продовольственные купоны или на "широкий спектр основных услуг", в том числе для оплаты коммунальных счетов, для покупки одежды и бензина.
"Это помощь будет выплачиваться по мере необходимости для покрытия чрезвычайных расходов людей, которые живут или работают в пострадавших от пожаров районах", - говорится в тексте.
Также в рамках пакета помощи австралийское правительство разово выделит 400 долларов (примерно 276 долларов США) на каждого ребенка в возрасте до 16 лет для 20 тысяч семей с детьми. При этом дополнительные 10 миллионов австралийских долларов власти инвестируют в организацию "финансовых консультаций" в пострадавших от пожаров районах, средства также пойдут на работу горячей линии и на предоставление услуг на местах, в том числе и на информирование жителей.
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