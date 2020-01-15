В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Девять районных судов в Санкт-Петербурге эвакуируют в среду после угроз о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Петродворцовый, Куйбышевский, Октябрьский, Красногвардейский, Дзержинский, Василеостровский, Сестрорецкий, Ленинский и Колпинский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во вторник писем с угрозами не приходило. "Сегодня, к сожалению, это не так", - добавила пресс-служба.
Первые письма с угрозами взрыва пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый рабочий день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.