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В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании

10:06 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Девять районных судов в Санкт-Петербурге эвакуируют в среду после угроз о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Петродворцовый, Куйбышевский, Октябрьский, Красногвардейский, Дзержинский, Василеостровский, Сестрорецкий, Ленинский и Колпинский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении.
Телефон в дежурной части УВД
13 января, 16:40
В Москве около 12 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования
Отмечается, что во вторник писем с угрозами не приходило. "Сегодня, к сожалению, это не так", - добавила пресс-служба.
Первые письма с угрозами взрыва пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый рабочий день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
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