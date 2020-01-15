Источник: экс-студент ВГИК угрожал убить преподавателя и взорвать вуз

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Бывший студент ВГИК позвонил преподавателю вуза и угрожал его убить, а институт – взорвать, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
"В полицию обратился преподаватель ВГИК и рассказал, что ему звонил бывший студент, который угрожал застрелить его и взорвать ВГИК", - сказал собеседник агентства.
По данному сообщению полиция проводит проверку и выясняет, насколько реальна угроза. Если правоохранители сочтут, что молодой человек говорил серьезно, то против него могут возбудить уголовное дело.
В ГУМВД по Москве данную информацию не комментируют.
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