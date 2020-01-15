Источник: экс-студент ВГИК угрожал убить преподавателя и взорвать вуз

"В полицию обратился преподаватель ВГИК и рассказал, что ему звонил бывший студент, который угрожал застрелить его и взорвать ВГИК", - сказал собеседник агентства.

По данному сообщению полиция проводит проверку и выясняет, насколько реальна угроза. Если правоохранители сочтут, что молодой человек говорил серьезно, то против него могут возбудить уголовное дело.