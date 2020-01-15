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Двух пострадавших после хлопка газа в доме в Уфе отпустили домой
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РИА Новости

Двух пострадавших после хлопка газа в доме в Уфе отпустили домой

09:54 15.01.2020
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CC BY 4.0 / МЧС России Главное управление по Республике Башкортостан / Жители возле дома в Уфе, где произошел хлопок газа. 15 января 2020
Жители возле дома в Уфе, где произошел хлопок газа. 15 января 2020
CC BY 4.0 / МЧС России Главное управление по Республике Башкортостан /
Жители возле дома в Уфе, где произошел хлопок газа. 15 января 2020
УФА, 15 янв - РИА Новости. Ребенок и женщина, пострадавшие при хлопке газа в жилом доме в Уфе, после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Башкирии.
Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщало, что в 4.55 (мск) обрушился потолок двухэтажного дома в Уфе по улице Пекинская дом, 16 из-за хлопка бытового газа. В больницы были доставлены три человека, один из которых - 15-летний ребёнок. Минздрав сообщал, что госпитализировали двух взрослых, состояние одного из них оценивалось как тяжелое, второго - как средней тяжести.
Квартира жилого дома в Уфе, где произошел хлопок газа. 15 января 2020
Вчера, 09:09
Оборудование в доме в Уфе, где произошел хлопок, было исправным
"Ребёнку и женщине оказана медицинская помощь, они отпущены домой на амбулаторное лечение. Мужчина, получивший ожоги, остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии", - сообщили РИА Новости в башкирском Минздраве.
По данным источника агентства в ведомстве, мужчина получил 30% ожогов тела.
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Минздрав БашкирииМЧС РФУфаПроисшествия
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