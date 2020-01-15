Двух пострадавших после хлопка газа в доме в Уфе отпустили домой

УФА, 15 янв - РИА Новости. Ребенок и женщина, пострадавшие при хлопке газа в жилом доме в Уфе, после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Башкирии.
Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщало, что в 4.55 (мск) обрушился потолок двухэтажного дома в Уфе по улице Пекинская дом, 16 из-за хлопка бытового газа. В больницы были доставлены три человека, один из которых - 15-летний ребёнок. Минздрав сообщал, что госпитализировали двух взрослых, состояние одного из них оценивалось как тяжелое, второго - как средней тяжести.
"Ребёнку и женщине оказана медицинская помощь, они отпущены домой на амбулаторное лечение. Мужчина, получивший ожоги, остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии", - сообщили РИА Новости в башкирском Минздраве.
По данным источника агентства в ведомстве, мужчина получил 30% ожогов тела.