Эксперт: вокруг ядерного арсенала Китая по-прежнему много секретов

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Власти Власти Китая продолжают выступать против раскрытия информации по ядерному арсеналу страны, однако общие сведения дают основание полагать, что вскоре Пекин обгонит Францию , считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.

Пятнадцатого января 1955 года руководство Китая приняло решение о создании в стране собственного ядерного арсенала. Согласно экспертным военным оценкам, Китай обладает около 290 ядерных зарядов. И хотя это число несравнимо с показателями России США , Китай продолжает модернизацию и наращивание своих ядерных сил.

"Китайское руководство и общество всегда были и продолжают выступать против раскрытия фактической информации о ядерном арсенале. По сравнению с США и Россией раскрыта только очень ограниченная фактическая информация. Несмотря на это, китайские военные время от времени демонстрируют видео и отчеты о военных программах и операциях, в том числе и по ядерному арсеналу", - рассказал в интервью РИА Новости директор программы "Ядерная информация" Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

Кроме того, власти страны публикуют стратегии и документы, а также делают публичные заявления, в которых содержится информация о ядерном арсенале, говорит эксперт. Однако все это является довольно общими сведениями, без конкретики.

Собеседник агентства отметил, что есть все признаки того, что Китай будет наращивать свой ядерный потенциал и "вскоре превзойдет арсенал Франции", которая в настоящее время занимает третью строчку. Впрочем, по сравнению с Россией и США их уровень по-прежнему будет оставаться гораздо ниже.

Тем не менее, Пекин продолжает последовательно проводить модернизацию своих сил, добавляя новые системы вооружений, пояснил Кристенсен. Это касается и подводных лодок с баллистическими ракетами, и бомбардировщиков, и ракетных сил наземного базирования. Из этого, по его словам, вытекает другая проблема – "не приведет ли эта модернизация к изменению ядерной стратегии и политики".

На протяжении долгого время Китай проводил политику неприменения ядерного удара первыми, а также неприменения ядерного оружия против неядерных государств. "Считается, что их ядерные боеголовки хранятся отдельно от пусковых установок, а не в состоянии боевой готовности, как российские и американские ракеты наземного базирования. Но пока нет никаких признаков того, что китайское руководство отходит от политики неприменения первыми ядерного оружия", - добавил он.

Старший сотрудник James Martin Center по вопросам нераспространения ядерного оружия Майлз Помпер согласен, что "главной обеспокоенностью является то, что рост масштабов, разнообразия и модернизации ядерного арсенала Китая не является транспарентным".