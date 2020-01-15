Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T09:48+0300
https://ria.ru/20200115/1563428885.html
Эксперт: вокруг ядерного арсенала Китая по-прежнему много секретов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155930/89/1559308960_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_dd0546ba0042ad40d7461df5a0f1219f.jpg
РИА Новости

Эксперт: вокруг ядерного арсенала Китая по-прежнему много секретов

09:48 15.01.2020
857
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Власти Китая продолжают выступать против раскрытия информации по ядерному арсеналу страны, однако общие сведения дают основание полагать, что вскоре Пекин обгонит Францию, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Пятнадцатого января 1955 года руководство Китая приняло решение о создании в стране собственного ядерного арсенала. Согласно экспертным военным оценкам, Китай обладает около 290 ядерных зарядов. И хотя это число несравнимо с показателями России и США, Китай продолжает модернизацию и наращивание своих ядерных сил.
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Вчера, 03:23
Китайский ядерный потенциал
"Китайское руководство и общество всегда были и продолжают выступать против раскрытия фактической информации о ядерном арсенале. По сравнению с США и Россией раскрыта только очень ограниченная фактическая информация. Несмотря на это, китайские военные время от времени демонстрируют видео и отчеты о военных программах и операциях, в том числе и по ядерному арсеналу", - рассказал в интервью РИА Новости директор программы "Ядерная информация" Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.
Кроме того, власти страны публикуют стратегии и документы, а также делают публичные заявления, в которых содержится информация о ядерном арсенале, говорит эксперт. Однако все это является довольно общими сведениями, без конкретики.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с министром иностранных дел России России Сергеем Лавровым
13 мая 2019, 16:50
Ядерный арсенал Китая находится на минимальном уровне, заявил глава МИД
Собеседник агентства отметил, что есть все признаки того, что Китай будет наращивать свой ядерный потенциал и "вскоре превзойдет арсенал Франции", которая в настоящее время занимает третью строчку. Впрочем, по сравнению с Россией и США их уровень по-прежнему будет оставаться гораздо ниже.
Тем не менее, Пекин продолжает последовательно проводить модернизацию своих сил, добавляя новые системы вооружений, пояснил Кристенсен. Это касается и подводных лодок с баллистическими ракетами, и бомбардировщиков, и ракетных сил наземного базирования. Из этого, по его словам, вытекает другая проблема – "не приведет ли эта модернизация к изменению ядерной стратегии и политики".
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
Вчера, 03:45
Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
На протяжении долгого время Китай проводил политику неприменения ядерного удара первыми, а также неприменения ядерного оружия против неядерных государств. "Считается, что их ядерные боеголовки хранятся отдельно от пусковых установок, а не в состоянии боевой готовности, как российские и американские ракеты наземного базирования. Но пока нет никаких признаков того, что китайское руководство отходит от политики неприменения первыми ядерного оружия", - добавил он.
Старший сотрудник James Martin Center по вопросам нераспространения ядерного оружия Майлз Помпер согласен, что "главной обеспокоенностью является то, что рост масштабов, разнообразия и модернизации ядерного арсенала Китая не является транспарентным".
"По-прежнему сохраняется много неизвестного", - отметил он. Кроме того, беспокойства вызывает нежелание Пекина вступать в серьезные переговоры по стратегической стабильности с Россией и США, говорит эксперт. По его мнению, это создает риски гонки вооружений.
Атомная подводная лодка ВМС Китая на военной базе Циндао
16 июля 2019, 10:35
Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию
432115
Обсудить 1
КитайВ мире
Рекомендуем
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
В Бишкеке активисты требуют предотвратить конфликты с Таджикистаном
Прохожие на Красной площади в Москве
В США нашли виновника в том, что "Россия опять выигрывает"
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк
В Госдуме назвали разочарование Эстонии в России нелепым
Иран
МИД Китая прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
Певец Александр Серов
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Пуск высокоточной крылатой ракеты с корабля
Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Госдеп пригрозил Ираку санкциями за покупку российских С-400
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Эксперт из Китая прокомментировал первую часть торговой сделки с США
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил литовскому политику на слова о дне взятия Москвы
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: назрел серьезный разговор о безопасности миропорядка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара
Пограничники на кыргызско-таджикской границе
Киргизия и Таджикистан хотят обменяться землями в приграничных районах
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
03:40США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
03:26Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера
Лента новостейМолния