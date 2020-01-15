В поселке Приангарья сняли введенный из-за угрозы подтопления режим ЧС

ИРКУТСК, 15 янв – РИА Новости. Режим ЧС, введенный в Ольхинском муниципалитете Иркутской области из-за угрозы подтопления домов и дороги, снят, сообщает ГУ МЧС региона.
Ранее сообщалось, что в связи с угрозой подтопления жилых домов и автомобильной дороги "Шелехов–Большой луг" из-за промерзания притока реки Олха в Олхинском муниципальном образовании Иркутской области 10 января был введен режим ЧС. За время его действия спасателями был обустроен 200-метровый заградительный вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов, вскрыт ледовый покров в отводном канале, прорыт резервный отводной канал. На дороге местного значения установлены деревянные трапы и настилы для проезда автомашин и передвижения пешеходов.
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"На территории Олхинского муниципального образования снят режим чрезвычайной ситуации. Благодаря превентивной работе удалось предотвратить подтопление жилых домов и участков автомобильной дороги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время угроза подтопления населенного пункта отсутствует.