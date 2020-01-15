В поселке Приангарья сняли введенный из-за угрозы подтопления режим ЧС

Ранее сообщалось, что в связи с угрозой подтопления жилых домов и автомобильной дороги "Шелехов–Большой луг" из-за промерзания притока реки Олха в Олхинском муниципальном образовании Иркутской области 10 января был введен режим ЧС. За время его действия спасателями был обустроен 200-метровый заградительный вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов, вскрыт ледовый покров в отводном канале, прорыт резервный отводной канал. На дороге местного значения установлены деревянные трапы и настилы для проезда автомашин и передвижения пешеходов.