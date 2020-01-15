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У безработной москвички украли вещи на пять миллионов рублей
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РИА Новости

У безработной москвички украли вещи на пять миллионов рублей

09:34 15.01.2020
13056
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Полицейские возбудили дело после кражи из квартиры безработной на северо-западе Москвы вещей на сумму более 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Во вторник, 14 января, в 19.54 в службу "02" поступило сообщение от неработающей, проживающей на улице Рословка, о краже из квартиры", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
28 декабря 2019, 13:49
Прохожий украл у москвича сумку с шестью миллионами рублей
Сотрудники полиции выяснили, что неизвестный смог повредить пластиковое окно на втором этаже жилого дома и проникнуть в квартиру, откуда вынес имущество.
Материальный ущерб составил около 5 миллионов 260 тысяч рублей, отмечают в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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