Россельхознадзор запретил поставки мяса с агрокомбината из Белоруссии

Кроме того, ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой белорусским предприятием "Производство ООО "БИФ Трейд" также в связи с выявлением 30 декабря 2019 года превышения в говядине КМАФАнМ.

КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) — это общее микробное число, санитарно-показательная микрофлора, по количеству которой косвенно можно судить о безопасности продуктов и о санитарном состоянии предприятия. Большое количество КМАФАнМ чаще всего свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов. Превышение допустимых норм указывает на начальную микробиологическую порчу продукта.