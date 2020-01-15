Россельхознадзор запретил поставки мяса с агрокомбината из Белоруссии

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россельхознадзор вводит с 16 января временные ограничения на поставки продукции с одного белорусского предприятия, а на другом - вводит усиленный контроль, сообщило ведомство.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 16 января 2020 года вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции, произведенной предприятием Республики Беларусь ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" - повторное выявление превышения КМАФАнМ в говядине - 30 декабря 2019 года", - говорится в материалах.
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Решение о пропуске грузов, отгруженных до даты введения ограничений, принимается в обычном режиме.
Кроме того, ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой белорусским предприятием "Производство ООО "БИФ Трейд" также в связи с выявлением 30 декабря 2019 года превышения в говядине КМАФАнМ.
КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) — это общее микробное число, санитарно-показательная микрофлора, по количеству которой косвенно можно судить о безопасности продуктов и о санитарном состоянии предприятия. Большое количество КМАФАнМ чаще всего свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов. Превышение допустимых норм указывает на начальную микробиологическую порчу продукта.