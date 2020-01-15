Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T09:25+0300
https://ria.ru/20200115/1563428294.html
Россельхознадзор запретил поставки мяса с агрокомбината из Белоруссии
https://cdn23.img.ria.ru/images/152365/06/1523650601_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_bafa19b94c25538b2dd6f700d1adf54e.jpg
РИА Новости

Россельхознадзор запретил поставки мяса с агрокомбината из Белоруссии

09:25 15.01.2020
2582
CC0 / luvqs / Лабораторный контроль качества продуктов
Лабораторный контроль качества продуктов
CC0 / luvqs /
Лабораторный контроль качества продуктов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россельхознадзор вводит с 16 января временные ограничения на поставки продукции с одного белорусского предприятия, а на другом - вводит усиленный контроль, сообщило ведомство.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 16 января 2020 года вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции, произведенной предприятием Республики Беларусь ЗАО "Агрокомбинат Несвижский" - повторное выявление превышения КМАФАнМ в говядине - 30 декабря 2019 года", - говорится в материалах.
Прилавок с мясом
4 декабря 2019, 11:49
Россельхознадзор запретит ввоз мяса ряда компаний Аргентины и Парагвая
Решение о пропуске грузов, отгруженных до даты введения ограничений, принимается в обычном режиме.
Кроме того, ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой белорусским предприятием "Производство ООО "БИФ Трейд" также в связи с выявлением 30 декабря 2019 года превышения в говядине КМАФАнМ.
КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) — это общее микробное число, санитарно-показательная микрофлора, по количеству которой косвенно можно судить о безопасности продуктов и о санитарном состоянии предприятия. Большое количество КМАФАнМ чаще всего свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов. Превышение допустимых норм указывает на начальную микробиологическую порчу продукта.
3441038
Обсудить 9
РоссельхознадзорБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Также как и страны Балтии и Польша найдут рынки, где покупать ресурсы и куда сбывать продукцию. Благо в экономическом плане Беларусь самодостаточна. С хорошей инфраструктурой и качественными дорогами. Кто бывал там знает это. Они много чего производят и полностью себя обеспечивают.
15 января, 11:03
SMSergei Maadison
151003
Рекомендуем
Певец Александр Серов
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Пропавшую в Чебоксарах неделю назад 14-летнюю девочку нашли мертвой
Шерегеш
Шерегеш вошел в десятку самых посещаемых мест в России
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Ксения Пунтус
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
В Госдуме оценили идею списать долги россиян по кредитам
Прохожие на Красной площади в Москве
В США нашли виновника в том, что "Россия опять выигрывает"
Офис Microsoft на Манхэттене
Прекращение поддержки Windows 7 грозит банкам проблемами
Сотрудник полиции
У безработной москвички украли вещи на пять миллионов рублей
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Минфин поддержал идею о создании института частных судебных приставов
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин предложил россиянам проголосовать по поправкам в Конституцию
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
"Ростелеком" оценил идею о бесплатном доступе к интернет-ресурсам
Гомельская нефтеперекачивающая станция
Польский оператор "Дружбы" оценил идею качать нефть в Белоруссию
Рабочие на насосной станции в Белоруссии
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
03:40США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
03:26Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера
Лента новостейМолния