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В Уфе начали проверку после хлопка газа в жилом доме
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РИА Новости

В Уфе начали проверку после хлопка газа в жилом доме

09:23 15.01.2020
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CC BY 4.0 / МЧС России Главное управление по Республике Башкортостан / Жители возле дома в Уфе, где произошел хлопок газа. 15 января 2020
Жители возле дома в Уфе, где произошел хлопок газа. 15 января 2020
CC BY 4.0 / МЧС России Главное управление по Республике Башкортостан /
УФА, 15 янв – РИА Новости. Прокуратура даст оценку работе специалистов, обслуживающих газовое оборудование в жилом доме в Уфе, где произошел хлопок газа, сообщили в надзорном ведомстве Башкирии.
Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщало, что в 4.55 (мск) обрушился потолок двухэтажного дома в Уфе по улице Пекинская дом, 16 из-за хлопка бытового газа. В больницы были доставлены три человека, один из которых - 15-летний ребёнок. По последним данным Минздрава, госпитализировали двух взрослых, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - средней тяжести. МЧС сообщало, что 35 человек размещены в Татарскую гимназию № 65 на улице Кольцевая, 143. По данным мэрии, 12 человек из четырех поврежденных квартир разместили в маневренном фонде на проспекте Октября, дом 20.
Проверка газового оборудования в жилых домах
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"Надзорное ведомство инициировало проверочные мероприятия в связи с хлопком газа в двухэтажном доме на улице Пекинской в Уфе. В ходе прокурорской проверки с привлечением специалистов будет дана оценка деятельности уполномоченных организаций по соблюдению установленных требований в части обслуживания внутридомового газового оборудования и полноте мер, принимаемых контролирующими органами", - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Ведомство отмечает, что "также будет проверено соблюдение жилищных прав пострадавших граждан".
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