В Уфе начали проверку после хлопка газа в жилом доме

Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщало, что в 4.55 (мск) обрушился потолок двухэтажного дома в Уфе по улице Пекинская дом, 16 из-за хлопка бытового газа. В больницы были доставлены три человека, один из которых - 15-летний ребёнок. По последним данным Минздрава, госпитализировали двух взрослых, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго - средней тяжести. МЧС сообщало, что 35 человек размещены в Татарскую гимназию № 65 на улице Кольцевая, 143. По данным мэрии, 12 человек из четырех поврежденных квартир разместили в маневренном фонде на проспекте Октября, дом 20.