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Акция протеста у здания министерства обороны в Хартуме
Ситуация в Судане
2020-01-15T09:20+0300
https://ria.ru/20200115/1563428122.html
Аэропорт Хартума возобновил работу
https://cdn22.img.ria.ru/images/150098/88/1500988843_0:77:2048:1229_1036x0_80_0_0_ead96c035e89eebe515412a0c849a1dc.jpg
РИА Новости

Аэропорт Хартума возобновил работу

09:20 15.01.2020
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CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Столица Судана Хартум. Архивное фото
КАИР, 15 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Хартума, закрытый во вторник по соображениям безопасности в связи с мятежом суданских спецслужб в столице, в среду возобновил работу. Об этом сообщает новостной портал "Судан онлайн" со ссылкой на заявление главы суверенного переходного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана.
"Глава переходного суверенного совета заявил о возобновлении работы аэропорта Хартума", - сообщило издание.
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Накануне сотрудники управления операций службы общей разведки Судана открыли в Хартуме огонь в воздух в знак протеста против мер в рамках реструктуризации ведомства, а также объемов компенсаций сотрудникам по окончании службы. Предположительно, организаторами "мятежа спецслужб" могли стать экс-руководители этого ведомства или же высокопоставленные начальники, которые ожидают скорого увольнения.
В результате перестрелки в столице между спецслужбами и военными, продолжавшейся до позднего вечера, погиб, по меньшей мере, один суданский военнослужащий и еще семь были ранены. Поздно вечером суданская армия все же взяла под свой контроль штаб-квартиры управления операций службы общей разведки, мятежники были задержаны.
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