Аэропорт Хартума возобновил работу

Накануне сотрудники управления операций службы общей разведки Судана открыли в Хартуме огонь в воздух в знак протеста против мер в рамках реструктуризации ведомства, а также объемов компенсаций сотрудникам по окончании службы. Предположительно, организаторами "мятежа спецслужб" могли стать экс-руководители этого ведомства или же высокопоставленные начальники, которые ожидают скорого увольнения.

В результате перестрелки в столице между спецслужбами и военными, продолжавшейся до позднего вечера, погиб, по меньшей мере, один суданский военнослужащий и еще семь были ранены. Поздно вечером суданская армия все же взяла под свой контроль штаб-квартиры управления операций службы общей разведки, мятежники были задержаны.