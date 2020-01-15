Аэропорт Хартума возобновил работу

КАИР, 15 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Хартума, закрытый во вторник по соображениям безопасности в связи с мятежом суданских спецслужб в столице, в среду возобновил работу. Об этом сообщает новостной портал "Судан онлайн" со ссылкой на заявление главы суверенного переходного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана.
"Глава переходного суверенного совета заявил о возобновлении работы аэропорта Хартума", - сообщило издание.
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Накануне сотрудники управления операций службы общей разведки Судана открыли в Хартуме огонь в воздух в знак протеста против мер в рамках реструктуризации ведомства, а также объемов компенсаций сотрудникам по окончании службы. Предположительно, организаторами "мятежа спецслужб" могли стать экс-руководители этого ведомства или же высокопоставленные начальники, которые ожидают скорого увольнения.
В результате перестрелки в столице между спецслужбами и военными, продолжавшейся до позднего вечера, погиб, по меньшей мере, один суданский военнослужащий и еще семь были ранены. Поздно вечером суданская армия все же взяла под свой контроль штаб-квартиры управления операций службы общей разведки, мятежники были задержаны.
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