В Тюменской области автобус улетел в кювет после ДТП с автокраном

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Семь человек доставлены в больницу после ДТП с автобусом в Тюменской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
"Сегодня утром на 174-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись автобус, следовавший рейсом Тюмень — Тобольск, и автокран. Предварительно, автокран выехал на встречную полосу при обгоне и стрелой задел автобус. От удара автобус улетел в кювет", – сказала собеседница агентства.
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
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ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
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ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
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ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
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ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
5 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
1 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
2 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
3 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
4 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
5 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
По ее словам, в автобусе ехали 19 человек, семеро из них получили травмы, они доставлены в больницы Тобольска и села Байкалово.
Движение по федеральной автодороге не ограничено. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, заключили в ведомстве.
26 декабря 2019, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году