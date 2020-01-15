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https://ria.ru/20200115/1563427974.html
В Тюменской области автобус улетел в кювет после ДТП с автокраном
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РИА Новости

В Тюменской области автобус улетел в кювет после ДТП с автокраном

09:13 15.01.2020 (обновлено: 09:51 15.01.2020)
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© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Семь человек доставлены в больницу после ДТП с автобусом в Тюменской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"Сегодня утром на 174-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись автобус, следовавший рейсом Тюмень — Тобольск, и автокран. Предварительно, автокран выехал на встречную полосу при обгоне и стрелой задел автобус. От удара автобус улетел в кювет", – сказала собеседница агентства.

© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
1 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
2 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
3 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
4 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
5 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
1 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
2 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
3 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
4 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
5 из 5
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
По ее словам, в автобусе ехали 19 человек, семеро из них получили травмы, они доставлены в больницы Тобольска и села Байкалово.
Движение по федеральной автодороге не ограничено. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, заключили в ведомстве.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
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Тюменская областьТобольский районПроисшествия
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