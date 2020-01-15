В Тюменской области автобус улетел в кювет после ДТП с автокраном

"Сегодня утром на 174-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись автобус, следовавший рейсом Тюмень — Тобольск, и автокран. Предварительно, автокран выехал на встречную полосу при обгоне и стрелой задел автобус. От удара автобус улетел в кювет", – сказала собеседница агентства.