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Культура
2020-01-15T15:26+0300
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Умер актер из сериалов "Горец" и "Друзья" Стэн Кирш
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РИА Новости

Умер актер из сериалов "Горец" и "Друзья" Стэн Кирш

09:30 15.01.2020 (обновлено: 15:26 15.01.2020)
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© Davis-Panzer Productions (1992-1998)Кадр из сериала "Горец"
Кадр из сериала Горец
© Davis-Panzer Productions (1992-1998)
Кадр из сериала "Горец". Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американского актера Стэна Кирша нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал TMZ.
Это произошло 11 января. Актеру был 51 год. По предварительным данным, он покончил с собой.
Актер Стэн Кирш родился 15 июля 1968 года в Нью-Йорке. Первую роль он получил в возрасте четырех лет. Снимался в сериалах "Горец", "Друзья" и "Главный госпиталь", а также в фильме "Месть мертвецов". В 2008 году он основал собственную актерскую студию.
Кирш также занимался режиссурой и выступал в качестве продюсера двух короткометражных фильмов.
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КультураСтэн Кирш"Друзья" (сериал)Лос-АнджелесНью-Йорк (город)США
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