Умер актер из сериалов "Горец" и "Друзья" Стэн Кирш

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американского актера Стэна Кирша нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал TMZ.
Это произошло 11 января. Актеру был 51 год. По предварительным данным, он покончил с собой.
Актер Стэн Кирш родился 15 июля 1968 года в Нью-Йорке. Первую роль он получил в возрасте четырех лет. Снимался в сериалах "Горец", "Друзья" и "Главный госпиталь", а также в фильме "Месть мертвецов". В 2008 году он основал собственную актерскую студию.
Кирш также занимался режиссурой и выступал в качестве продюсера двух короткометражных фильмов.