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Киргизия и Таджикистан хотят обменяться землями в приграничных районах
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РИА Новости

Киргизия и Таджикистан хотят обменяться землями в приграничных районах

09:02 15.01.2020 (обновлено: 11:13 15.01.2020)
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© Фото : пресс-служба ГПС КиргизииПограничники на кыргызско-таджикской границе
Пограничники на кыргызско-таджикской границе
© Фото : пресс-служба ГПС Киргизии
БИШКЕК, 15 янв — РИА Новости. Киргизия и Таджикистан планируют обменяться землями в приграничных районах, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства республики.
Во вторник на территории Таджикистана прошла встреча представителей двух стран по делимитации и демаркации государственной границы.

“Топографическим рабочим группам поручено до 1 марта проработать согласованные варианты взаимообмена равнозначными и равновеликими земельными участками между Баткенским районом и городом Исфара на участках "Самаркандек" и "Кок-Таш", — заявили в пресс-службе.

Также, по данным кабмина, рабочим группам поручили до 15 февраля предоставить согласованную позицию по описанию прохождения проектной линии на участках госграницы протяженностью 114 километров.
Операция правоохранительных органов Киргизии
10 января, 08:00
Киргизское село эвакуировали из-за стычки на границе с Таджикистаном
Десятого января в районе киргизского села Кок-Таш неизвестные закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями; прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как утверждают в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана. При этом, по версии Душанбе, инцидент спровоцировала киргизская сторона. В погранвойсках Таджикистана заявляют, что ночью с киргизской стороны обстреляли машину сотрудника отдела внутренних дел города Исфара. В субботу в том же районе произошла стычка между жителями приграничных сел двух государств, в результате которой участники конфликта забросали друг друга камнями. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков потребовал ускорить работу до делимитации границы.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина — это неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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