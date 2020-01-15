Киргизия и Таджикистан хотят обменяться землями в приграничных районах

БИШКЕК, 15 янв — РИА Новости. Киргизия и Таджикистан планируют обменяться землями в приграничных районах, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства республики.

Во вторник на территории Таджикистана прошла встреча представителей двух стран по делимитации и демаркации государственной границы.

“Топографическим рабочим группам поручено до 1 марта проработать согласованные варианты взаимообмена равнозначными и равновеликими земельными участками между Баткенским районом и городом Исфара на участках "Самаркандек" и "Кок-Таш", — заявили в пресс-службе.

Также, по данным кабмина, рабочим группам поручили до 15 февраля предоставить согласованную позицию по описанию прохождения проектной линии на участках госграницы протяженностью 114 километров.

Десятого января в районе киргизского села Кок-Таш неизвестные закидали несколько автомашин и дом киргизстанцев камнями; прибывших на место ЧП пограничников обстреляли из мелкокалиберного оружия. Как утверждают в ведомстве, огонь велся со стороны Таджикистана. При этом, по версии Душанбе, инцидент спровоцировала киргизская сторона. В погранвойсках Таджикистана заявляют, что ночью с киргизской стороны обстреляли машину сотрудника отдела внутренних дел города Исфара. В субботу в том же районе произошла стычка между жителями приграничных сел двух государств, в результате которой участники конфликта забросали друг друга камнями. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков потребовал ускорить работу до делимитации границы.