В Красноярском крае восемь человек отравились угарным газом

КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Восемь человек отравились угарным газом во время ремонта печи в доме на юге Красноярского края, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
По информации спасателей, инцидент произошел в поселке Городок Минусинского района.
"По данным медицины катастроф, при ремонтных работах печи в доме отравились угарным газом восемь человек, шесть из которых госпитализированы в районную больницу. От МЧС России на данное происшествие силы не привлекались", - сказал представитель главка.
13 января, 15:35В Чебоксарах семья из четырех человек отравилась угарным газом
В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что в данный момент пять человек находятся в больнице, их осматривают врачи.
"Среди пострадавших четверо детей и одна женщина. Тяжелых нет", - сказала представитель минздрава.
По данным СК региона, пострадали семь человек . По данному факту начата процессуальная проверка.