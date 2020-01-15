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В Красноярском крае восемь человек отравились угарным газом
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РИА Новости

В Красноярском крае восемь человек отравились угарным газом

09:00 15.01.2020 (обновлено: 10:07 15.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи на дороге
Автомобиль скорой помощи на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи на дороге. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Восемь человек отравились угарным газом во время ремонта печи в доме на юге Красноярского края, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
По информации спасателей, инцидент произошел в поселке Городок Минусинского района.
"По данным медицины катастроф, при ремонтных работах печи в доме отравились угарным газом восемь человек, шесть из которых госпитализированы в районную больницу. От МЧС России на данное происшествие силы не привлекались", - сказал представитель главка.
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13 января, 15:35
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В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что в данный момент пять человек находятся в больнице, их осматривают врачи.
"Среди пострадавших четверо детей и одна женщина. Тяжелых нет", - сказала представитель минздрава.
По данным СК региона, пострадали семь человек . По данному факту начата процессуальная проверка.
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МЧС РФКрасноярский крайПроисшествия
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