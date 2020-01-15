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На Ямале осудили наркоторговца, в погоне за которым перекрывали трассу
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РИА Новости

На Ямале осудили наркоторговца, в погоне за которым перекрывали трассу

08:59 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 янв - РИА Новости. Суд в Ямало-Ненецком автономном округе приговорил к 9 годам лишения свободы наркоторговца, в погоне за которым правоохранителям пришлось перекрывать трассу, используя шипы и грузовик, сообщает в среду региональная прокуратура.
Весной 2019 года, согласно информации ведомства, житель города Губкинский приобрел в Екатеринбурге около 30 граммов наркотиков, которые планировал сбыть. По пути домой он оборудовал несколько тайников с наркотиками в Тюмени, затем - в Губкинском, остальное хранил в автомобиле. Узнав об этом, правоохранители попытались задержать мужчину, однако он успел уехать. Преследовать его полицейским пришлось до соседнего города Муравленко.
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"В пути следования мужчина выбросил из автомобиля два пакета с наркотическими средствами, которые незаконно хранил с целью дальнейшего сбыта. В результате он был задержан около Муравленко сотрудниками ДПС, которые перегородили проезжую часть шипами и грузовым автомобилем", - сообщили в прокуратуре.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Суд, рассматривая материалы, нашел смягчающие наказание обстоятельства, тем не менее, приговорил его к реальному сроку.
"Суд... назначил наркосбытчику наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 3 месяца со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Отбывать назначенное наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима", - резюмировали в надзорном ведомстве.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалХанты-МансийскПроисшествия
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