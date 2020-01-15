На Ямале осудили наркоторговца, в погоне за которым перекрывали трассу

Весной 2019 года, согласно информации ведомства, житель города Губкинский приобрел в Екатеринбурге около 30 граммов наркотиков, которые планировал сбыть. По пути домой он оборудовал несколько тайников с наркотиками в Тюмени, затем - в Губкинском, остальное хранил в автомобиле. Узнав об этом, правоохранители попытались задержать мужчину, однако он успел уехать. Преследовать его полицейским пришлось до соседнего города Муравленко.