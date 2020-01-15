Хлопок газа в жилом доме в Уфе повредил четыре квартиры

УФА, 15 янв — РИА Новости. В Уфе из-за хлопка газа в жилом доме получили повреждения четыре квартиры, сообщили РИА Новости в городской администрации.
"Поврежден целый подъезд, четыре квартиры. Их жильцов — 12 человек — разместили в маневренном фонде города на проспекте Октября, дом 20. Жильцы остальных подъездов размещены в гимназии", — сказал собеседник агентства.
По данным башкирского управления МЧС, хлопок произошел в 4:55 мск в доме 16 по Пекинской улице. В результате в двухэтажном здании обрушился потолок. Пострадали три человека — двое взрослых и 15-летний подросток. Взрослым потребовалась госпитализация, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще 35 жителей дома разместили в Татарской гимназии №65.
В горадминистрации добавили, что газовые службы отключили дом от газа, электроснабжения и отопления. "Эти меры временные, на время обследования дома. После этого специалисты планируют дать отопление, газ и электричество остальным подъездам, чтобы люди могли вернуться в свои квартиры", — сказал представитель мэрии.
Он отметил, что на месте происшествия побывал мэр Уфы Ульфат Мустафин и взял ситуацию под контроль.