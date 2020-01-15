Хлопок газа в жилом доме в Уфе повредил четыре квартиры

"Поврежден целый подъезд, четыре квартиры. Их жильцов — 12 человек — разместили в маневренном фонде города на проспекте Октября, дом 20. Жильцы остальных подъездов размещены в гимназии", — сказал собеседник агентства.

В горадминистрации добавили, что газовые службы отключили дом от газа, электроснабжения и отопления. "Эти меры временные, на время обследования дома. После этого специалисты планируют дать отопление, газ и электричество остальным подъездам, чтобы люди могли вернуться в свои квартиры", — сказал представитель мэрии.