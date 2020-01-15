Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T12:26+0300
https://ria.ru/20200115/1563427355.html
Хлопок газа в жилом доме в Уфе повредил четыре квартиры
https://cdn25.img.ria.ru/images/156342/72/1563427260_0:374:960:914_1036x0_80_0_0_7677c5ca7f9c07b4c68763cef7315c50.jpg
РИА Новости

Хлопок газа в жилом доме в Уфе повредил четыре квартиры

08:50 15.01.2020 (обновлено: 12:26 15.01.2020)
2058
© Фото : МЧС России Главное управление по Республике БашкортостанЖилой дом в Уфе, где произошел хлопок газа. 15 января 2020
Жилой дом в Уфе, где произошел хлопок газа. 15 января 2020
© Фото : МЧС России Главное управление по Республике Башкортостан
УФА, 15 янв — РИА Новости. В Уфе из-за хлопка газа в жилом доме получили повреждения четыре квартиры, сообщили РИА Новости в городской администрации.

"Поврежден целый подъезд, четыре квартиры. Их жильцов — 12 человек — разместили в маневренном фонде города на проспекте Октября, дом 20. Жильцы остальных подъездов размещены в гимназии", — сказал собеседник агентства.

По данным башкирского управления МЧС, хлопок произошел в 4:55 мск в доме 16 по Пекинской улице. В результате в двухэтажном здании обрушился потолок. Пострадали три человека — двое взрослых и 15-летний подросток. Взрослым потребовалась госпитализация, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще 35 жителей дома разместили в Татарской гимназии №65.
В горадминистрации добавили, что газовые службы отключили дом от газа, электроснабжения и отопления. "Эти меры временные, на время обследования дома. После этого специалисты планируют дать отопление, газ и электричество остальным подъездам, чтобы люди могли вернуться в свои квартиры", — сказал представитель мэрии.
Он отметил, что на месте происшествия побывал мэр Уфы Ульфат Мустафин и взял ситуацию под контроль.
Проверка газового оборудования в жилых домах
24 января 2019, 10:56Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Правила безопасности: что нужно знать о проверке газового оборудования
011143
Обсудить 4
МЧС РФУфаПроисшествия
Рекомендуем
Жители возле дома в Уфе, где произошел хлопок газа. 15 января 2020
В Уфе начали проверку после хлопка газа в жилом доме
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
В Госдуме оценили идею списать долги россиян по кредитам
Кирилл с мамой
"Перепутал с мишенью": кто ответит за убийство первоклассника на Урале
Офис Microsoft на Манхэттене
Прекращение поддержки Windows 7 грозит банкам проблемами
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил литовскому политику на слова о дне взятия Москвы
Самолет авиакомпании Delta Airlines во время сброса авиатоплива перед аварийной посадкой в международном аэропорту Лос-Анджелеса. 14 января 2020
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Ребенок в больнице
Родители живущей в ПМЦ девочки назвали условие, при котором заберут ее
Певец Александр Серов
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Железнодорожные поезда на запасных путях вблизи вокзала Новосибирск-главный
Экс-начальник станции Новосибирск-главный заплатит штраф за взятки
Прохожие на Красной площади в Москве
В США нашли виновника в том, что "Россия опять выигрывает"
Беременная женщина в салоне самолета
Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Минфин поддержал идею о создании института частных судебных приставов
Сотрудник полиции
У безработной москвички украли вещи на пять миллионов рублей
Онлайн-видео Спасибо, господин Трамп, за ваши санкции
"Остановить кровотечение": что означает торговая сделка США с Китаем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:35Сенатор назвал Мишустина профессионалом высокого уровня
19:35Совет Госдумы проводит внеочередное заседание
19:34Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента
19:32"Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера
19:30Российское посольство в США выразило протест в связи с переводом Бута
19:27ЕР проведет заседание фракции по кандидатуре премьера в четверг утром
19:27Путин подписал указ об отставке правительства
19:27Германия работает над сохранением своего контингента в Ираке
19:26Михаил Мишустин приехал в Госдуму
19:21Путин сделал серьезный шаг для изменений в обществе, заявил Мутко
19:19Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства
19:16Заседание правительства, запланированное на четверг, перенесли
19:14РЖД ввели компенсации пассажирам за опоздание скоростных "Ласточек"
19:13Температура в Петербурге побила рекорд 1975 года
19:11Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
19:10Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента
19:09Обвинение на процессе об импичменте Трампа в сенате возглавит Шифф
19:08Мутко оценил контакты федерального правительства с губернаторами
19:03Глава Ингушетии рассказал об ожиданиях от нового правительства
19:03СМИ сообщили об обыске у главы налоговой службы Украины
Лента новостейМолния