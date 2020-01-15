В ЛНР сообщили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"За 14 января 2020 года, со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано два обстрела", - сообщили в представительстве ЛНР.
По данным СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольным ЛНР Нижнему Лозовому и Голубовскому.
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - заявили в представительстве ЛНР.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения