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Более 6,5 тысяч москвичей выбрали новые площадки для регистрации брака
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РИА Новости

Более 6,5 тысяч москвичей выбрали новые площадки для регистрации брака

08:36 15.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРегистрация брака в ЗАГСе на территории Измайловского Кремля
Регистрация брака в ЗАГСе на территории Измайловского Кремля
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Регистрация брака в ЗАГСе на территории Измайловского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 6,5 тысяч пар в 2019 году заключили брак на новых площадках в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"В 2019 году в Москве заключили брак более 83 тысяч пар, из них более 6,5 тысячи пар поженились на новых площадках", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Формальная запись «несходство характеров», предлагаемая в ЗАГСе, включает в себя целый спектр разнообразных причин: наиболее частыми становятся алкоголизм, агрессивное поведение мужа и измены.
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Подчеркивается, что самыми популярными загсами в 2019 году стали дворцы бракосочетания № 1 и 3, а также Шипиловский, Таганский и Кутузовский отделы.
"По данным Управления ЗАГС Москвы, чаще всего регистрируют браки жители столицы в возрасте 25–34 лет. В 2019 году свадьбу сыграли более половины мужчин и 49% женщин такого возраста", - добавляется в сообщении.
При этом отмечается, что самый ранний возраст вступления в брак в Москве в 2019 году — 16 лет, а самый поздний — 92 года у женщин и 97 лет у мужчин.
Сейчас доступно 30 необычных площадок. Пожениться можно в усадьбах, особняках, в башнях "Москва-Сити", на стадионах, в "Москвариуме", Московском планетарии или на смотровой площадке Останкинской телебашни.
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