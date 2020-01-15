Более 6,5 тысяч москвичей выбрали новые площадки для регистрации брака

"В 2019 году в Москве заключили брак более 83 тысяч пар, из них более 6,5 тысячи пар поженились на новых площадках", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
4 января, 19:36СМИ: возраст вступления в брак в России могут изменить
Подчеркивается, что самыми популярными загсами в 2019 году стали дворцы бракосочетания № 1 и 3, а также Шипиловский, Таганский и Кутузовский отделы.
"По данным Управления ЗАГС Москвы, чаще всего регистрируют браки жители столицы в возрасте 25–34 лет. В 2019 году свадьбу сыграли более половины мужчин и 49% женщин такого возраста", - добавляется в сообщении.
При этом отмечается, что самый ранний возраст вступления в брак в Москве в 2019 году — 16 лет, а самый поздний — 92 года у женщин и 97 лет у мужчин.
Сейчас доступно 30 необычных площадок. Пожениться можно в усадьбах, особняках, в башнях "Москва-Сити", на стадионах, в "Москвариуме", Московском планетарии или на смотровой площадке Останкинской телебашни.