Более 6,5 тысяч москвичей выбрали новые площадки для регистрации брака

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 6,5 тысяч пар в 2019 году заключили брак на новых площадках в Более 6,5 тысяч пар в 2019 году заключили брак на новых площадках в Москве , сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В 2019 году в Москве заключили брак более 83 тысяч пар, из них более 6,5 тысячи пар поженились на новых площадках", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Подчеркивается, что самыми популярными загсами в 2019 году стали дворцы бракосочетания № 1 и 3, а также Шипиловский, Таганский и Кутузовский отделы.

"По данным Управления ЗАГС Москвы, чаще всего регистрируют браки жители столицы в возрасте 25–34 лет. В 2019 году свадьбу сыграли более половины мужчин и 49% женщин такого возраста", - добавляется в сообщении.

При этом отмечается, что самый ранний возраст вступления в брак в Москве в 2019 году — 16 лет, а самый поздний — 92 года у женщин и 97 лет у мужчин.