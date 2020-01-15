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Роскачество рассказало, сколько должно быть говядины в хорошей тушенке
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РИА Новости

Роскачество рассказало, сколько должно быть говядины в хорошей тушенке

08:30 15.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновГовяжья тушенка
Говяжья тушенка
© РИА Новости / Максим Блинов
Говяжья тушенка. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Общее количество мяса и жира в качественных консервах говяжьей тушенки должно составлять не менее 56% от содержимого банки, говорится в сообщении Роскачества.
"В консервах высшего сорта общее количество мяса и жира должно быть не менее 58%, в консервах первого сорта – не менее 56% от содержимого банки. В разогретом виде тушенка должна содержать кусочки мяса произвольной формы массой не менее 30 г без соединительной ткани, крупных кровеносных сосудов и лимфатических узлов", - указывают эксперты. Массовая доля жира в тушеной говядине не должна превышать 17%, белка - не быть ниже 15%.
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Итоги исследования, посвященного качеству тушенки, Роскачество подведет в феврале. Проверке подвергнутся 20 торговых марок тушеной говядины из Московской, Калининградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской, Курганской области, республики Бурятия и Марий Эл, а также Белоруссии. Исследование будет проходить по 90 показателям, в частности, на безопасность, органолептические показатели, маркировку и гистологическую идентификацию состава.
Роскачество обращает внимание, что в соответствии с ГОСТ 32125-2013 "Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия" запах и вкус тушенки должен соответствовать тушеному мясу с пряностями, а само мясо в консервах должно быть сочным и не переваренным.
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"Внешний вид бульона в нагретом состоянии должен иметь цвет от желтоватого до светло-коричневого. Не стоит опасаться так называемых "хлопьев" — это взвешенные белковые вещества, и они допускаются в подогретом бульоне. И в бульоне, и в мясе не допускается посторонних запахов и примесей", - пишут эксперты.
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РоскачествоРоссияОбщество
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