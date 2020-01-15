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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

08:23 15.01.2020 (обновлено: 08:24 15.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМосква
Москва
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Аномально теплая погода днем, близкая к рекорду, и снег с дождем вечером ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице будет до плюс трех градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Нас ожидает преобладание облачной погоды, без существенных осадков, но вечером после 20 часов мы ожидаем осадки, скорее всего в смешанной фазе: мокрый снег, переходящий в дождь", - сказала Волосюк.
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По ее словам, температура в Москве остается аномально высокой и близка к рекордному значению 1993 года.
"Температура останется аномально высокой, более она близка к рекордной. В Москве в течение дня плюс один - три, по области от минус двух до плюс трех градусов. Рекорд сегодняшнего дня принадлежит 1993 году, когда в городе была зафиксирована температура плюс 3,1 градуса", - сказала Волосюк.
Метеоролог также добавила, что ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, будет постепенно усиливаться, его порывы могут достигать 12 метров в секунду.
Атмосферное давление повышенное - 750 миллиметров ртутного столба.
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