Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в среду

"Температура останется аномально высокой, более она близка к рекордной. В Москве в течение дня плюс один - три, по области от минус двух до плюс трех градусов. Рекорд сегодняшнего дня принадлежит 1993 году, когда в городе была зафиксирована температура плюс 3,1 градуса", - сказала Волосюк.