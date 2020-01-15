На Сахалине закрыли стоматологию с медиком-самозванцем из Китая

"Нелегальный кабинет находился в одном из частных домов на улице Новой в Южно-Сахалинске. Одну из комнат иностранцы переоборудовали под стоматологический кабинет, а в другой проживали. При этом непосредственный "стоматолог" плохо владел русским языком, поэтому при общении с клиентами двое его знакомых выступали в роли переводчика и ассистента. Также в их обязанности входили поиски клиентов и прием звонков", - говорится в пресс-релизе.