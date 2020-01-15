На Сахалине закрыли стоматологию с медиком-самозванцем из Китая

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – РИА Новости. Подпольную стоматологию, в которой пациентов лечил гражданин Китая без медицинского образования, закрыли в Южно-Сахалинске, сообщила в среду пресс-служба регионального УМВД.
"Нелегальный кабинет находился в одном из частных домов на улице Новой в Южно-Сахалинске. Одну из комнат иностранцы переоборудовали под стоматологический кабинет, а в другой проживали. При этом непосредственный "стоматолог" плохо владел русским языком, поэтому при общении с клиентами двое его знакомых выступали в роли переводчика и ассистента. Также в их обязанности входили поиски клиентов и прием звонков", - говорится в пресс-релизе.
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По информации полиции, все трое граждан КНР недавно прибыли в РФ по коммерческой визе, поэтому не имели права заниматься на территории страны трудовой деятельностью.
"Помимо этого оказалось, что злоумышленник оказывал стоматологические услуги, не имея медицинского образования, и являлся самоучкой. Нормы санитарии в нелегальном кабинете не соблюдались: инструменты находились в нестерильных местах хранения, использованные расходные материалы не утилизировались должным образом и находились вместе с неиспользованными", - заключила пресс-служба.