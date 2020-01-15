Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T08:16+0300
https://ria.ru/20200115/1563426586.html
На Сахалине закрыли стоматологию с медиком-самозванцем из Китая
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

На Сахалине закрыли стоматологию с медиком-самозванцем из Китая

08:16 15.01.2020
655
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – РИА Новости. Подпольную стоматологию, в которой пациентов лечил гражданин Китая без медицинского образования, закрыли в Южно-Сахалинске, сообщила в среду пресс-служба регионального УМВД.
"Нелегальный кабинет находился в одном из частных домов на улице Новой в Южно-Сахалинске. Одну из комнат иностранцы переоборудовали под стоматологический кабинет, а в другой проживали. При этом непосредственный "стоматолог" плохо владел русским языком, поэтому при общении с клиентами двое его знакомых выступали в роли переводчика и ассистента. Также в их обязанности входили поиски клиентов и прием звонков", - говорится в пресс-релизе.
Диагностический медицинский прибор в больнице
8 января, 12:33
В Казахстане девочка впала в кому после визита к стоматологу
По информации полиции, все трое граждан КНР недавно прибыли в РФ по коммерческой визе, поэтому не имели права заниматься на территории страны трудовой деятельностью.
"Помимо этого оказалось, что злоумышленник оказывал стоматологические услуги, не имея медицинского образования, и являлся самоучкой. Нормы санитарии в нелегальном кабинете не соблюдались: инструменты находились в нестерильных местах хранения, использованные расходные материалы не утилизировались должным образом и находились вместе с неиспользованными", - заключила пресс-служба.
114092
Обсудить 1
СахалинВ мире
Рекомендуем
Жилого района после снегопада в Мариабаде, Пакистан. 13 января 2020
СМИ: в Пакистане число жертв ливней и снегопадов выросло до 93 человек
Медицинское оборудование
В Китае рассказали о симптомах нового типа коронавируса
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Говяжья тушенка
Роскачество рассказало, сколько должно быть говядины в хорошей тушенке
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде в Пекине
Эксперт: вокруг ядерного арсенала Китая по-прежнему много секретов
Автомобиль Следственного комитета РФ
Во Владивостоке школьница умерла от септической пневмонии
Прохожие на Красной площади в Москве
В США нашли виновника в том, что "Россия опять выигрывает"
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Тюмени маршрутка врезалась в столб
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Индию
Лавров рассказал о значении переговоров по Ливии в Москве
Иосиф Кобзон
Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил литовскому политику на слова о дне взятия Москвы
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Московский Кремль
Немецкое СМИ объяснило, почему миру не обойтись без России
Меган Маркл
Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
Люди у здания медицинского центра города Ухань в провинции Хубэй
В Китае допустили, что новый коронавирус передается между людьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
03:40США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
03:26Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера
03:06Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Лента новостейМолния