В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

"От работника Махачкалинского порта поступила информация о возгорании на иранском сухогрузе, пришвартованном на причале номер 1. По имеющимся сведениям он без груза. К месту прибыли 3 отделения пожарно-спасательных автомобилей, открытого горения нет, идет задымление", - говорится в сообщении.