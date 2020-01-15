Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T09:26+0300
https://ria.ru/20200115/1563426429.html
В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе
https://cdn21.img.ria.ru/images/156342/81/1563428152_0:0:1080:608_1036x0_80_0_0_98c21a28f812bd6775f8eaa3b4c83f0d.jpg
РИА Новости

В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

08:08 15.01.2020 (обновлено: 09:26 15.01.2020)
688
© Фото : ГУ МЧС России по РДИранский сухогруз в Махачкалинском порту Дагестана, где произошло задымление
Иранский сухогруз в Махачкалинском порту Дагестана, где произошло задымление
© Фото : ГУ МЧС России по РД
ПЯТИГОРСК, 15 янв - РИА Новости. Задымление на иранском сухогрузе произошло в Махачкалинском порту Дагестана, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону.
"От работника Махачкалинского порта поступила информация о возгорании на иранском сухогрузе, пришвартованном на причале номер 1. По имеющимся сведениям он без груза. К месту прибыли 3 отделения пожарно-спасательных автомобилей, открытого горения нет, идет задымление", - говорится в сообщении.
Вид на пролив Босфор
27 декабря 2019, 12:42
В Стамбуле сухогруз врезался в берег при проходе через пролив Босфор
По уточнённым сведениям, очаг пожара находится в каюте капитана размерами 5 на 7 метров. "Открытого горения нет, угроза распространения отсутствует. Пострадавших нет", - добавили в ведомстве.
В пресс-службе Росморречфлота агентству сообщили, что речь идёт о сухогрузе Касра-1 под флагом Ирана, не приведя других подробностей.
001300
Обсудить 0
МЧС РФРоссияМахачкалаПроисшествия
Рекомендуем
Экстренные службы на месте задымления иранского сухогруза в Махачкалинском порту Дагестана
В Махачкале ликвидировали возгорание на иранском сухогрузе
Работа пожарных
В Брянской области загорелась мебельная фабрика
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Тюмени маршрутка врезалась в столб
Военнослужащий в Мексике
В Мексике четыре солдата погибли в упавшем из-за атаки в реку джипе
Самолет авиакомпании Delta Airlines во время сброса авиатоплива перед аварийной посадкой в международном аэропорту Лос-Анджелеса. 14 января 2020
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Автомобиль Следственного комитета РФ
Во Владивостоке школьница умерла от септической пневмонии
Московский Кремль
Немецкое СМИ объяснило, почему миру не обойтись без России
Жилого района после снегопада в Мариабаде, Пакистан. 13 января 2020
СМИ: в Пакистане число жертв ливней и снегопадов выросло до 93 человек
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Минфин поддержал идею о создании института частных судебных приставов
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing
Вид на Душанбе, Таджикистан
В Душанбе один человек погиб при взрыве ручной гранаты
Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
В Москве более 33 миллионов человек посетили ВДНХ в 2019 году
Автомобиль скорой помощи на дороге
В Красноярском крае восемь человек отравились угарным газом
Медицинское оборудование
В Китае рассказали о симптомах нового типа коронавируса
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский предложил списать кредитные долги россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
03:40США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
03:26Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера
03:06Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Лента новостейМолния