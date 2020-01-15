В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

ПЯТИГОРСК, 15 янв - РИА Новости. Задымление на иранском сухогрузе произошло в Махачкалинском порту Дагестана, пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по региону.
"От работника Махачкалинского порта поступила информация о возгорании на иранском сухогрузе, пришвартованном на причале номер 1. По имеющимся сведениям он без груза. К месту прибыли 3 отделения пожарно-спасательных автомобилей, открытого горения нет, идет задымление", - говорится в сообщении.
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По уточнённым сведениям, очаг пожара находится в каюте капитана размерами 5 на 7 метров. "Открытого горения нет, угроза распространения отсутствует. Пострадавших нет", - добавили в ведомстве.
В пресс-службе Росморречфлота агентству сообщили, что речь идёт о сухогрузе Касра-1 под флагом Ирана, не приведя других подробностей.