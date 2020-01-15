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2020-01-15T08:51+0300
https://ria.ru/20200115/1563426317.html
Лавров рассказал о значении переговоров по Ливии в Москве
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РИА Новости

Лавров рассказал о значении переговоров по Ливии в Москве

08:05 15.01.2020 (обновлено: 08:51 15.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Индию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Индию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Индию
НЬЮ- ДЕЛИ, 15 янв - РИА Новости. Переговоры по Ливии в Москве никогда не рассматривались как окончательные в урегулировании, но они были важны для продвижения мирного процесса в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международной политологической конференции "Диалог Райсина".
"Мы никогда не рассматривали встречу в Москве как окончательную, но это встреча для продвижения мира и вклад в конференцию Берлине. Мы рекомендовали Германии пригласить на неё ливийцев, и надеемся, они позитивно отреагируют на это предложение. Идёт процесс, он продолжается", - сказал министр.
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
14 января, 17:53
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Межливийская встреча, где обсуждались условия прекращения огня, состоялась накануне в Москве. Участники обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако итоговый документ о перемирии подписали не все. В частности, свою подпись не поставил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.
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Обострение конфликта в ЛивииСергей ЛавровЛивияВ мире
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