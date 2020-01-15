Лавров рассказал о значении переговоров по Ливии в Москве

"Мы никогда не рассматривали встречу в Москве как окончательную, но это встреча для продвижения мира и вклад в конференцию Берлине. Мы рекомендовали Германии пригласить на неё ливийцев, и надеемся, они позитивно отреагируют на это предложение. Идёт процесс, он продолжается", - сказал министр.