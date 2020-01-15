Лавров рассказал о значении переговоров по Ливии в Москве

НЬЮ- ДЕЛИ, 15 янв - РИА Новости. Переговоры по Ливии в Москве никогда не рассматривались как окончательные в урегулировании, но они были важны для продвижения мирного процесса в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на международной политологической конференции "Диалог Райсина".
"Мы никогда не рассматривали встречу в Москве как окончательную, но это встреча для продвижения мира и вклад в конференцию Берлине. Мы рекомендовали Германии пригласить на неё ливийцев, и надеемся, они позитивно отреагируют на это предложение. Идёт процесс, он продолжается", - сказал министр.
14 января, 17:53Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Межливийская встреча, где обсуждались условия прекращения огня, состоялась накануне в Москве. Участники обсуждали возможность и условия деэскалации в регионе, однако итоговый документ о перемирии подписали не все. В частности, свою подпись не поставил командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар.