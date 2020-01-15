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2020-01-15T08:56+0300
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Минфин поддержал идею о создании института частных судебных приставов
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РИА Новости

Минфин поддержал идею о создании института частных судебных приставов

08:01 15.01.2020 (обновлено: 08:56 15.01.2020)
37273
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министерство финансов поддержало идею поэтапного создания института частных приставов, свидетельствует обзор на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.
"В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного внедрения элементов частного исполнения", — отмечается в документе, подготовленном ведомством.
Так, на первом этапе частным приставам позволят взыскивать долги в пользу юридических лиц. ФССП, в свою очередь, займется обеспечением интересов физических лиц и госорганов.
Сейчас есть частные службы такого рода — коллекторские агентства и институты частного сыска. Однако они не могут "в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения текущего уровня финансирования", говорится в документе.
Судебные приставы
1 января, 15:34
Служба в ФССП из гражданской стала государственной
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Федеральная служба судебных приставов РФМинистерство финансов РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Коллекторы и рекитеры станут частными судебными приставами!!! Так сказать вышибалы бабок в "законе"!!!😡😡😡
15 января, 08:06
Alex Ander
27222713
Грустно, вместо обещанных 20 млн. рабочих мест создаются только фискальные и охранные структуры ((( Ростовщики и баскаки конечно нужны в государстве, но вот вопрос скоро не ского будет взыскивать, кто-то ведь должен создавать прибавочную стоимость.
15 января, 08:08
Случайный Прохожий
21410803
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