Минфин поддержал идею о создании института частных судебных приставов

"В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного внедрения элементов частного исполнения", — отмечается в документе, подготовленном ведомством.

Сейчас есть частные службы такого рода — коллекторские агентства и институты частного сыска. Однако они не могут "в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения текущего уровня финансирования", говорится в документе.