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https://ria.ru/20200115/1563426178.html
В Москве более 33 миллионов человек посетили ВДНХ в 2019 году
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РИА Новости

В Москве более 33 миллионов человек посетили ВДНХ в 2019 году

07:51 15.01.2020 (обновлено: 08:21 15.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
Посетители на открытии катка на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. В 2019 году ВДНХ отметила свое 80-летие, в юбилейный год выставку посетили более 33 миллионов человек, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В юбилейный год выставка приняла больше 33 миллионов гостей. Москвичи и туристы гуляли здесь, посещали экспозиции и фестивали, занимались спортом, участвовали в образовательных и досуговых проектах. И конечно, они смогли оценить результаты программы возрождения ВДНХ", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Отмечается, что юбилею выставки в прошлом году было посвящено более 100 событий. Среди них концерты, балетные постановки, различные фестивали, образовательные форумы, международные выставки, спортивные старты и многое другое.
Кроме этого, в 2019 году на ВДНХ открылись филиал Государственного музея Востока с постоянной экспозицией "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ", музей ВДНХ и воздушная экотропа.
Также в юбилейный год после первой за 65 лет комплексной реставрации вновь начали работать фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".
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