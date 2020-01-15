В Москве более 33 миллионов человек посетили ВДНХ в 2019 году

"В юбилейный год выставка приняла больше 33 миллионов гостей. Москвичи и туристы гуляли здесь, посещали экспозиции и фестивали, занимались спортом, участвовали в образовательных и досуговых проектах. И конечно, они смогли оценить результаты программы возрождения ВДНХ", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Отмечается, что юбилею выставки в прошлом году было посвящено более 100 событий. Среди них концерты, балетные постановки, различные фестивали, образовательные форумы, международные выставки, спортивные старты и многое другое.
Кроме этого, в 2019 году на ВДНХ открылись филиал Государственного музея Востока с постоянной экспозицией "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ", музей ВДНХ и воздушная экотропа.
Также в юбилейный год после первой за 65 лет комплексной реставрации вновь начали работать фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".