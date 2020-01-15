В Москве более 33 миллионов человек посетили ВДНХ в 2019 году

"В юбилейный год выставка приняла больше 33 миллионов гостей. Москвичи и туристы гуляли здесь, посещали экспозиции и фестивали, занимались спортом, участвовали в образовательных и досуговых проектах. И конечно, они смогли оценить результаты программы возрождения ВДНХ", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.