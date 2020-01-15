СМИ: в Пакистане число жертв ливней и снегопадов выросло до 93 человек

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 57 человек погибли и 42 пострадали в результате схода лавин и оползней в регионе Азад Кашмир.
По данным издания, наибольшее количество жертв непогоды приходится на регион Азад Кашмир, где насчитывается 66 погибших. За ним следует провинция Белуджистан, где сообщается о 20 смертельных случаях. Еще по меньшей мере семь человек погибли в провинции Пенджаб.
Официальные лица сообщают, что эта цифра может возрасти, поскольку некоторые районы долины Нилам по-прежнему недоступны из-за сильного снегопада.
20 января 2019, 02:43В США три человека погибли из-за снегопада, сообщают СМИ