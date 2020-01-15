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СМИ: в Пакистане число жертв ливней и снегопадов выросло до 93 человек
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РИА Новости

СМИ: в Пакистане число жертв ливней и снегопадов выросло до 93 человек

07:47 15.01.2020
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© REUTERS / Naseer AhmedЖилого района после снегопада в Мариабаде, Пакистан. 13 января 2020
Жилого района после снегопада в Мариабаде, Пакистан. 13 января 2020
© REUTERS / Naseer Ahmed
Жилого района после снегопада в Мариабаде, Пакистан. 13 января 2020
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число погибших в результате ливней, снегопадов и схода лавин в Пакистане возросло до 93 человек, еще 53 человека пострадали, сообщает газета Dawn.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 57 человек погибли и 42 пострадали в результате схода лавин и оползней в регионе Азад Кашмир.
По данным издания, наибольшее количество жертв непогоды приходится на регион Азад Кашмир, где насчитывается 66 погибших. За ним следует провинция Белуджистан, где сообщается о 20 смертельных случаях. Еще по меньшей мере семь человек погибли в провинции Пенджаб.
Официальные лица сообщают, что эта цифра может возрасти, поскольку некоторые районы долины Нилам по-прежнему недоступны из-за сильного снегопада.
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