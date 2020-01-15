В Китае рассказали о симптомах нового типа коронавируса

ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Новый тип коронавируса, зарегистрированный в Новый тип коронавируса, зарегистрированный в китайском городе Ухань в провинции Хубэй , на ранних стадиях проявляется в виде повышенной температуры и кашля, говорится в сообщении городского комитета по делам здравоохранения Уханя.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 11 января медики зарегистрировали 41 случай заболевания новым типом коронавируса, один человек скончался, несколько сотен человек, в том числе медицинский персонал, имевшие тесный контакт с заболевшими, взяты под наблюдение.

"На самом раннем этапе болезнь проявляется в виде повышенной температуры и кашля, на раннем этапе протекает в продолжительной легкой форме. Болезнь легко может перерасти в тяжелую форму среди людей пожилого возраста и у пациентов с другими основными заболеваниями", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте комитета.

Сообщается, что из 41 заболевшего большинство мужчины, в основном, люди среднего и пожилого возраста.

"По имеющимся на данный момент предварительным результатам исследования источника заболевания и эпидемиологического расследования, большинство заболевших имеют отношение к оптовому рынку морепродуктов, сравнительно небольшое число пациентов отрицают, что появлялись на этом рынке , в отдельных случаях пациенты имели контакт с заболевшими", - говорится в сообщении.

В настоящее время в районе рынка не обнаружено распространения вируса.

Ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что новый тип коронавируса, зарегистрированный в Ухани, может передаваться воздушно-капельным путем от человека к человеку. В ВОЗ также призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей между странами после обнаружения нового коронавируса. Однако государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.

Комитет по вопросам здравоохранения Уханя в опубликованном комментарии также не исключил, что вирус может ограниченно передаваться от человека к человеку, но пока явных свидетельств, подтверждающих это, не выявлено.