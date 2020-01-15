В Мексике четыре солдата погибли в упавшем из-за атаки в реку джипе

МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Четверо солдат не смогли выбраться из тонущего джипа HMMWV мексиканского минобороны, который в результате нападения на него упал в канал в приграничном с США городе Рейноса, штат Тамаулипас.
"Глубоко сожалею о гибели четырёх солдат минобороны, потерявших жизнь во вторник в Рейносе. Мои соболезнования семьям и сослуживцам", - написал губернатор штата Тамаулипас Франсиско Кабеса де Вака в Twitter.
Местные СМИ сообщают, что части военнослужащих из автомобиля удалось спастись, однако четверо оказались в ловушке. Силы гражданской защиты и пожарные по прибытии на место происшествия извлекли из воды автомобиль и тела погибших.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2019 году в Мексике совершено более 32,6 тысячи убийств, что немногим менее рекорда 2018 года (более 33 тысяч, по данным министерства безопасности).
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