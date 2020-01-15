В Мексике четыре солдата погибли в упавшем из-за атаки в реку джипе

Местные СМИ сообщают, что части военнослужащих из автомобиля удалось спастись, однако четверо оказались в ловушке. Силы гражданской защиты и пожарные по прибытии на место происшествия извлекли из воды автомобиль и тела погибших.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2019 году в Мексике совершено более 32,6 тысячи убийств, что немногим менее рекорда 2018 года (более 33 тысяч, по данным министерства безопасности).