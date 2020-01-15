Россияне смогут по телефону получить консультацию о диспансеризации

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россияне смогут бесплатно получить по телефону консультацию о порядке прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, Россияне смогут бесплатно получить по телефону консультацию о порядке прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, Минздрав запускает новый раздел действующей с 2011 года "горячей линии", сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

"По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, для более тесного взаимодействия с населением по вопросам диспансеризации в рубрикатор действующей с 2011 года горячей линии 8-800-200-0-200 добавлен специальный раздел", - говорится в сообщении.

Со среды граждане всех регионов смогут бесплатно позвонить на "горячую линию" с мобильного или стационарного телефона и получить консультацию о порядке прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, пояснили в пресс-службе.

"Вне зависимости от вопроса, заданного на обновленной "горячей линии", будет предоставлен адресный ответ от квалифицированных специалистов", - отметила Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.