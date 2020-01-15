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Россияне смогут по телефону получить консультацию о диспансеризации
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РИА Новости

Россияне смогут по телефону получить консультацию о диспансеризации

07:28 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДиспансеризация
Диспансеризация
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Диспансеризация. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россияне смогут бесплатно получить по телефону консультацию о порядке прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, Минздрав запускает новый раздел действующей с 2011 года "горячей линии", сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
"По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, для более тесного взаимодействия с населением по вопросам диспансеризации в рубрикатор действующей с 2011 года горячей линии 8-800-200-0-200 добавлен специальный раздел", - говорится в сообщении.
Со среды граждане всех регионов смогут бесплатно позвонить на "горячую линию" с мобильного или стационарного телефона и получить консультацию о порядке прохождения диспансеризации и профилактических осмотров, пояснили в пресс-службе.
"Вне зависимости от вопроса, заданного на обновленной "горячей линии", будет предоставлен адресный ответ от квалифицированных специалистов", - отметила Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.
Горячая линия, созданная Минздравом, с 2011 года круглосуточно и бесплатно предоставляет гражданам консультации по темам здорового образа жизни, рискам потребления алкоголя и наркотиков, отказа от табака, работе центров здоровья, пояснили в пресс-службе. Всего в прошлом году было зарегистрировано более 650 тысяч звонков, подчеркнули в министерстве.
Пациент офтальмологического отделения
20 декабря 2019, 19:17Обязательное медицинское страхование
ФОМС напоминает о бесплатной диспансеризации
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Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваРоссияОбщество
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