NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

Судя по представленным кадрам, предположительно, сначала по самолету запустили одну ракету. Спустя 30 секунд был выпущен второй снаряд, после попадания которого воздушное судно находилось в воздухе еще около минуты, а затем загорелось и стало падать.

СМИ уточнило, что ролик разместил на YouTube в ночь на 14 января пользователь из Ирана. При этом он снят камерой, которая была установлена на крыше здания недалеко от деревни Бидкане в пригороде Тегерана.

Позже Рейтер со ссылкой на иранское агентство Fars сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи. Власти пообещали провести расследование, результаты которого представят общественности.

Трагедия произошла 8 января. Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после вылета. Погибли все, кто был на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные взяли на себя ответственность за случившееся. Они заявили, что сбили лайнер случайно, а виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом и его перепутали с "вражеской целью".

При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США , в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.