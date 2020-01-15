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В Уфе среди пострадавших при хлопке газа есть ребенок
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РИА Новости

В Уфе среди пострадавших при хлопке газа есть ребенок

07:21 15.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
УФА, 15 янв - РИА Новости. Среди трех пострадавших в результате хлопка бытового газа в жилом доме в Уфе есть ребенок, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщало, что в 4.55 (мск) обрушился потолок двухэтажного дома в Уфе по улице Пекинская, дом 16 из-за хлопка бытового газа, пострадали три человека, самостоятельно эвакуировались 28 человек.
"По уточнённым данным, самостоятельно эвакуировались более 30 человек. Есть информация о трёх пострадавших, один из них ребенок. Все доставлены в больницу", - сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в настоящее время проводится разборка конструкций. "Привлечено 17 единиц техники и 70 человек личного состава. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, работает оперативный штаб. На месте происшествия находится начальник ГУ МЧС России по региону Марат Латыпов", - говорится в сообщении.
Последствия хлопка газа на первом этаже в жилом доме, Курск. 7 января 2020
7 января, 16:15
В Курске произошел хлопок газа в пятиэтажке
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