В Уфе среди пострадавших при хлопке газа есть ребенок

УФА, 15 янв - РИА Новости. Среди трех пострадавших в результате хлопка бытового газа в жилом доме в Уфе есть ребенок, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее ГУ МЧС по Башкирии сообщало, что в 4.55 (мск) обрушился потолок двухэтажного дома в Уфе по улице Пекинская, дом 16 из-за хлопка бытового газа, пострадали три человека, самостоятельно эвакуировались 28 человек.
"По уточнённым данным, самостоятельно эвакуировались более 30 человек. Есть информация о трёх пострадавших, один из них ребенок. Все доставлены в больницу", - сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в настоящее время проводится разборка конструкций. "Привлечено 17 единиц техники и 70 человек личного состава. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, работает оперативный штаб. На месте происшествия находится начальник ГУ МЧС России по региону Марат Латыпов", - говорится в сообщении.
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