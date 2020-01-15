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2020-01-15T07:15+0300
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В Москве рассказали, сколько сэкономили жители Щербинки благодаря МЦД
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РИА Новости

В Москве рассказали, сколько сэкономили жители Щербинки благодаря МЦД

07:15 15.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Жители Щербинки за время действия платного режима на МЦД сэкономили уже более 11 миллионов рублей, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Если раньше станция Щербинка находилась в 4 тарифной зоне, то с запуском МЦД она вошла в состав "Центральной" тарифной зоны, что значительно снизило стоимость билета в центр Москвы", - отметил Ликсутов.
Он пояснил, что до запуска МЦД проезд на электричке по маршруту Щербинка – Курский вокзал стоил 92 рубля, пересадка на метро ещё 38 рублей. По тарифам МЦД проезд по тому же маршруту стоит всего 38 рублей по тарифу "Кошелёк" карты "Тройка", при этом пересадка на метро бесплатная.
"В итоге раньше за поездку до Курского вокзала из Щербинки и пересадку на метро пассажир платил 130 рублей, а с запуском МЦД платит всего 38 рублей – экономия в одну сторону составляет 92 рубля", - отметил заммэра.
Ранее заммэра сообщил, что за месяц работы Московских центральных диаметров, за время платного проезда, пассажиры МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" смогли сэкономить уже почти 100 миллионов рублей.
Поезд Московского центрального диаметра
3 января, 12:50
Названы самые популярные функции сайта МЦД и приложения "Метро Москвы"
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Московские центральные диаметры (МЦД)Максим ЛиксутовМоскваЩербинкаОбщество
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