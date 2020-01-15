В Мексике cуд арестовал деда школьника, устроившего стрельбу

МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Мексиканский суд арестовал на время следствия 58-летнего мужчину, внук которого пришел с двумя пистолетами в школу, устроил стрельбу и покончил с собой.
В ходе повторных слушаний 19 января суд должен подтвердить статью, по которой обвиняют мужчину - причинение смерти в результате бездействия, которая предусматривает до 35 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что незарегистрированное оружие, которым 11-летний мальчик убил учителя, ранил другого и еще пятерых сверстников, принадлежало его деду. Представитель прокуратуры сообщил, что мужчина проявил халатность при хранении огнестрельного оружия в доме, официальные версии произошедшего пока не озвучены.
7 января, 04:09В Мексике за 13 лет пропали без вести более 60 тысяч человек