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В Мексике cуд арестовал деда школьника, устроившего стрельбу
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РИА Новости

В Мексике cуд арестовал деда школьника, устроившего стрельбу

06:57 15.01.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолицейский в Мексике
Полицейский в Мексике
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полицейский в Мексике . Архивное фото
МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Мексиканский суд арестовал на время следствия 58-летнего мужчину, внук которого пришел с двумя пистолетами в школу, устроил стрельбу и покончил с собой.
"Суд назначил превентивный арест 58-летнему Хосе Анхелю 'Н', деду ребенка, который застрелил своего учителя и (ранил - ред.) одноклассников в колледже Сервантеса в Торреоне, штат Коауила, а затем покончил жизнь самоубийством", - сообщило издание Milenio.
В ходе повторных слушаний 19 января суд должен подтвердить статью, по которой обвиняют мужчину - причинение смерти в результате бездействия, которая предусматривает до 35 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что незарегистрированное оружие, которым 11-летний мальчик убил учителя, ранил другого и еще пятерых сверстников, принадлежало его деду. Представитель прокуратуры сообщил, что мужчина проявил халатность при хранении огнестрельного оружия в доме, официальные версии произошедшего пока не озвучены.
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