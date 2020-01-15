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Эксперт из Китая прокомментировал первую часть торговой сделки с США
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РИА Новости

Эксперт из Китая прокомментировал первую часть торговой сделки с США

06:44 15.01.2020
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Первая часть торговой сделки между США и Китаем решает лишь часть сравнительно простых проблем между сторонами, в двусторонних экономических отношениях остается еще очень много нерешенных сложных проблем, переговоры по которым будут весьма затруднительными, считает старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ", профессор Института государственного управления Университета Цинхуа Го Синьнин.
Президент США Дональд Трамп 31 декабря заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана 15 января в Белом доме. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл в Вашингтон. После подписания стороны сразу приступят к переговорам по второй части сделки. Таким образом, Китай и США после 13 раундов переговоров, затянувшихся на два года, договорились по первой части торгового соглашения.
"Торгово-экономический спор Китая и США носит политизированный, продолжительный, стратегический и всеобъемлющий характер. Возможно, промежуточное соглашение станет поворотным моментом в экономической конкуренции между двумя странами, но при этом нужно понимать, что соглашение решает лишь часть сравнительно простых вопросов, существующих в двусторонних экономических отношениях", - сказал РИА Новости Го Синьнин.
Он отметил, что остается еще очень много нерешенных вопросов, и это очень сложные вопросы, - "твердые кости, которые сложно перегрызть", поэтому, по мнению эксперта, переговоры по следующей части соглашения будут еще сложнее, в их ходе могут возникнуть новые противоречия и разногласия.
"Китай и США являются крупнейшими экономиками мира, масштаб и интенсивность их взаимного торгового конфликта нельзя ставить в один ряд с другими спорами, его дальнейшее развитие и методы урегулирования оказывают огромное влияние на всю мировую экономику, оказывают демонстрационный эффект на другие аналогичные торговые споры", - добавил эксперт.
Флаги США и КНР
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Эксперты прокомментировали первую фазу торговой сделки между США и КНР
У обеих сторон есть возможности, чтобы принимать меры давления друг на друга, но от этого неотвратимо пострадают все, это не только нанесет ущерб экономикам двух стран, скажется на здоровом развитии мировой экономики, но и может стать еще одним ударом по уже подорванному порядку международной торговли, считает Го Синьнин.
По его мнению, если подойти к решению вопроса неосторожно, то это может привести даже к распаду международной экономической системы.
Он добавил, что промежуточное соглашение по сути своей является двусторонним, но положение Китая и США в мировой экономике делает его имеющим глобальное значение.
"Достижение промежуточного соглашения смягчило тревоги других стран относительно перспектив развития мировой экономики, а также оказало положительное влияние на тенденцию развития других торговых конфликтов", - сказал эксперт. Тем не менее, он отметил, что изменчивость политики президента США Дональда Трампа, которая проявлялась и раньше, вносит неопределенность относительно практического выполнения достигнутых договоренностей.
Порт Циндао, Китай
14 января, 05:54
СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР
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Дональд ТрампГосударственный совет КНРКитайСШАВ миреЭкономика
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