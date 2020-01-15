Экс-начальник станции Новосибирск-главный заплатит штраф за взятки

"По совокупности преступлений виновному судом назначено наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти <…> на срок три года шесть месяцев", — говорится в сообщении.