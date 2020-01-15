Экс-начальник станции Новосибирск-главный заплатит штраф за взятки

НОВОСИБИРСК, 15 янв — РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил бывшего начальника железнодорожной станции Новосибирск-главный к штрафу в четыре миллиона рублей за получение крупных взяток, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, взятки, полученные начальником станции с мая по сентябрь 2019 года от представителей двух коммерческих организаций, давались за его общее покровительство и попустительство должностного лица в их интересах.
"По совокупности преступлений виновному судом назначено наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти <…> на срок три года шесть месяцев", — говорится в сообщении.
Мужчину признали виновным в получении взяток в крупном и значительном размерах в сумме 329 000 и 124 000 рублей от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, выразившееся в создании благоприятных условий в процессе перевозок на станции.
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