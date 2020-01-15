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Экс-начальник станции Новосибирск-главный заплатит штраф за взятки
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РИА Новости

Экс-начальник станции Новосибирск-главный заплатит штраф за взятки

06:29 15.01.2020 (обновлено: 11:00 15.01.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевЖелезнодорожные поезда на запасных путях вблизи вокзала Новосибирск-главный
Железнодорожные поезда на запасных путях вблизи вокзала Новосибирск-главный
© РИА Новости / Александр Кряжев
Железнодорожные поезда на запасных путях вблизи вокзала Новосибирск-главный. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 янв — РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил бывшего начальника железнодорожной станции Новосибирск-главный к штрафу в четыре миллиона рублей за получение крупных взяток, сообщает в среду Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, взятки, полученные начальником станции с мая по сентябрь 2019 года от представителей двух коммерческих организаций, давались за его общее покровительство и попустительство должностного лица в их интересах.

"По совокупности преступлений виновному судом назначено наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти <…> на срок три года шесть месяцев", — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в получении взяток в крупном и значительном размерах в сумме 329 000 и 124 000 рублей от представителей коммерческих организаций за общее покровительство, выразившееся в создании благоприятных условий в процессе перевозок на станции.
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