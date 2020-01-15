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В Приморье проведут представление для помощи пострадавшей гимнастки
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РИА Новости

В Приморье проведут представление для помощи пострадавшей гимнастки

06:27 15.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинВладивостокский цирк
Владивостокский цирк
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Владивостокский цирк. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Сотрудники Владивостокского цирка перечисляют средства на лечение и будущую реабилитацию гимнастки, упавшей с высоты во время исполнения номера, также для этой цели будет организовано благотворительное выступление, сообщил РИА Новости представитель цирка.
В конце декабря во время исполнения номера девушка сорвалась с троса и упала на арену. В цирке сообщили, что гимнастка достаточно опытная, причиной инцидента мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера. Гимнастку прооперировали. Девушка не является сотрудницей Росгосцирка, а была привлечена на программу прокатчиком. Региональное СУСК начало проверку по признакам нарушения требований охраны труда.
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В аккаунте цирка в Instagram опубликовано сообщение о сборе средств на реабилитацию гимнастки после лечения. Там указаны банковские реквизиты мамы артистки. В комментариях к этому посту гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный призвал цирк Владивостока "прекратить позориться и взять вместе с прокатчиком программы, во время проведения которой артистка и покалечилась, все финансовые обязательства и обеспечить артистку всем необходимым для восстановления".
Представитель цирка рассказал РИА Новости, что сообщение о сборе средств опубликовано по просьбе родных гимнастки и руководства студии, где она работала, так как в цирк поступало много звонков с вопросами о том, чем можно помочь девушке. Деньги перечисляются на счет мамы пострадавшей артистки.
"Мы, сотрудники цирка, тоже собираем средства и перечисляем ей - и артисты, и контролеры, и гардеробщики цирка, все. Мы совместно с "Конфетти" (студия, где работала гимнастка) будем проводить благотворительное представление, собранные средства пойдут на лечение Елены", - сказал собеседник.
Представитель городской клинической больницы №2 сообщил РИА Новости, что в состоянии гимнастки наблюдается "незначительная положительная динамика".
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