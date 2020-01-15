В Приморье проведут представление для помощи пострадавшей гимнастки

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники Владивостокского цирка перечисляют средства на лечение и будущую реабилитацию гимнастки, упавшей с высоты во время исполнения номера, также для этой цели будет организовано благотворительное выступление, сообщил РИА Новости представитель цирка.

В конце декабря во время исполнения номера девушка сорвалась с троса и упала на арену. В цирке сообщили, что гимнастка достаточно опытная, причиной инцидента мог стать человеческий фактор - она не зацепилась за страховочную петлю во время исполнения номера. Гимнастку прооперировали. Девушка не является сотрудницей Росгосцирка, а была привлечена на программу прокатчиком. Региональное СУСК начало проверку по признакам нарушения требований охраны труда.

В аккаунте цирка в Instagram опубликовано сообщение о сборе средств на реабилитацию гимнастки после лечения. Там указаны банковские реквизиты мамы артистки. В комментариях к этому посту гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный призвал цирк Владивостока "прекратить позориться и взять вместе с прокатчиком программы, во время проведения которой артистка и покалечилась, все финансовые обязательства и обеспечить артистку всем необходимым для восстановления".

Представитель цирка рассказал РИА Новости, что сообщение о сборе средств опубликовано по просьбе родных гимнастки и руководства студии, где она работала, так как в цирк поступало много звонков с вопросами о том, чем можно помочь девушке. Деньги перечисляются на счет мамы пострадавшей артистки.

"Мы, сотрудники цирка, тоже собираем средства и перечисляем ей - и артисты, и контролеры, и гардеробщики цирка, все. Мы совместно с "Конфетти" (студия, где работала гимнастка) будем проводить благотворительное представление, собранные средства пойдут на лечение Елены", - сказал собеседник.