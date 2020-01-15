В Китае допустили, что новый коронавирус передается между людьми

ПЕКИН, 15 янв — РИА Новости. Комитет по делам здравоохранения Комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань в провинции Хубэй , где зарегистрировали новый тип коронавируса, не исключает, что возбудитель может передаваться от человека к человеку.

При этом отмечается, что пока явных свидетельств этого не выявлено.

"Вероятность ограниченной передачи от человека к человеку не исключается, но риск <…> сравнительно низкий", — говорится в комментарии на сайте комитета.

Специалисты уточнили, что на ранних стадиях болезнь протекает в продолжительной легкой форме, проявляясь в виде повышенной температуры и кашля. При этом она легко может перерасти в тяжелую форму у людей пожилого возраста и тех, кто страдает другими заболеваниями.

Среди более чем 40 случаев заражения есть и случай, когда вирус поразил членов одной семьи. Его обнаружили у супругов: сначала у мужа, работавшего на оптовом рынке морепродуктов, где, как предполагается, и был очаг, а потом у жены. Супруга отрицает, что появлялась на рынке.

О том, что новый вирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, заявляла ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. При этом в ВОЗ призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей, но отметили, что государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.

Вспышку пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань зафиксировали в конце декабря. Эксперты предварительно установили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. По состоянию на 11 января зарегистрирован 41 случай заражения им, один человек умер, несколько сотен человек, в том числе медики, тесно контактировавшие с заболевшими, взяты под наблюдение.