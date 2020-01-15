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В Китае допустили, что новый коронавирус передается между людьми
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РИА Новости

В Китае допустили, что новый коронавирус передается между людьми

06:24 15.01.2020 (обновлено: 15:38 15.01.2020)
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© AFP 2019 / Noel Celis Люди у здания медицинского центра города Ухань в провинции Хубэй
Люди у здания медицинского центра города Ухань в провинции Хубэй
© AFP 2019 / Noel Celis
Люди у здания медицинского центра города Ухань в провинции Хубэй
ПЕКИН, 15 янв — РИА Новости. Комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань в провинции Хубэй, где зарегистрировали новый тип коронавируса, не исключает, что возбудитель может передаваться от человека к человеку.
При этом отмечается, что пока явных свидетельств этого не выявлено.

"Вероятность ограниченной передачи от человека к человеку не исключается, но риск <…> сравнительно низкий", — говорится в комментарии на сайте комитета.

Специалисты уточнили, что на ранних стадиях болезнь протекает в продолжительной легкой форме, проявляясь в виде повышенной температуры и кашля. При этом она легко может перерасти в тяжелую форму у людей пожилого возраста и тех, кто страдает другими заболеваниями.
Среди более чем 40 случаев заражения есть и случай, когда вирус поразил членов одной семьи. Его обнаружили у супругов: сначала у мужа, работавшего на оптовом рынке морепродуктов, где, как предполагается, и был очаг, а потом у жены. Супруга отрицает, что появлялась на рынке.
О том, что новый вирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, заявляла ранее глава подразделения новых заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. При этом в ВОЗ призвали не вводить никаких ограничений на торговлю или перемещение людей, но отметили, что государства должны быть готовы быстро диагностировать новое заболевание и предоставить пациентам необходимое лечение.
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Вспышку пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань зафиксировали в конце декабря. Эксперты предварительно установили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. По состоянию на 11 января зарегистрирован 41 случай заражения им, один человек умер, несколько сотен человек, в том числе медики, тесно контактировавшие с заболевшими, взяты под наблюдение.
Коронавирус — семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые был выделен в 1965 году. Поражает людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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ХубэйКитайУханьВ мире
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