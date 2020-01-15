В Уфе три человека пострадали при хлопке газа в жилом доме

УФА/МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Уфе после хлопка бытового газа на втором этаже жилого дома обрушилась стена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Пекинская в результате хлопка бытового газа произошло обрушение потолка дома без последующего горения. Пострадали три человека", – сказал собеседник агентства.
Из здания были эвакуированы 28 человек. Проводится разборка конструкций. Привлечено 36 человек личного состава и 11 единиц техники.
В Минздраве по Башкирии РИА Новости сообщили, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.