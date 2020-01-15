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В Уфе три человека пострадали при хлопке газа в жилом доме
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РИА Новости

В Уфе три человека пострадали при хлопке газа в жилом доме

06:18 15.01.2020 (обновлено: 07:36 15.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УФА/МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Уфе после хлопка бытового газа на втором этаже жилого дома обрушилась стена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Пекинская в результате хлопка бытового газа произошло обрушение потолка дома без последующего горения. Пострадали три человека", – сказал собеседник агентства.
Из здания были эвакуированы 28 человек. Проводится разборка конструкций. Привлечено 36 человек личного состава и 11 единиц техники.
В Минздраве по Башкирии РИА Новости сообщили, что состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
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