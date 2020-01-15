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В Японии прокуратура провела обыск в офисе экс-министра юстиции
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РИА Новости

В Японии прокуратура провела обыск в офисе экс-министра юстиции

06:16 15.01.2020
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© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 15 янв – РИА Новости. Прокуратура Хиросимы провела обыск в офисе бывшего министра юстиции Японии Кацуюки Каваи и его жены Анри, депутата парламента, сообщило агентство Киодо.
Причиной послужили подозрения в том, что во время избирательной кампании в июле прошлого года Анри Каваи выплачивала членам своего избирательного штаба вознаграждение, превышающее установленный законом лимит. А именно речь идет о выплате 13 членам по 30 тысяч иен (около 250 долларов) в день при том, что законом установлен максимальный предел в размере 15 тысяч иен (около 120 долларов). Скандал уже стал причиной отставки ее мужа с поста министра юстиции в конце прошлого года.
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