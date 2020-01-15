В Японии прокуратура провела обыск в офисе экс-министра юстиции

Причиной послужили подозрения в том, что во время избирательной кампании в июле прошлого года Анри Каваи выплачивала членам своего избирательного штаба вознаграждение, превышающее установленный законом лимит. А именно речь идет о выплате 13 членам по 30 тысяч иен (около 250 долларов) в день при том, что законом установлен максимальный предел в размере 15 тысяч иен (около 120 долларов). Скандал уже стал причиной отставки ее мужа с поста министра юстиции в конце прошлого года.