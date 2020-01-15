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Во Владивостоке стартует полуфинал конкурса "Лидеры России-2020"
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РИА Новости

Во Владивостоке стартует полуфинал конкурса "Лидеры России-2020"

06:08 15.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Первый региональный полуфинал национального конкурса "Лидеры России-2020" для участников из Дальневосточного федерального округа состоится 15-16 января в ДВФУ, сообщают организаторы конкурса.
"Первый региональный полуфинал конкурса "Лидеры России" –ппфлагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – для участников из Дальневосточного федерального округа. От ДФО на конкурс поступило 9 644 заявки", - говорится в сообщении.
В полуфинал отобрали 330 кандидатов, показавших лучшие результаты на дистанционном тестировании: Хабаровский край – 71 человек, Приморский край – 76, Амурская область – 30, Республика Бурятия – 39, Еврейская АО – 2, Республика Саха (Якутия) – 42, Камчатский край – 14, Сахалинская область – 24, Магаданская область – 9, Забайкальский край – 23 человека.
Во время повторного компьютерного тестирования на онлайн-этапе участники должны были подтвердить свои предварительные результаты. Кто не смог пройти тест, к дальнейшему участию в конкурсе не допускаются.
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За два соревновательных дня, 15 и 16 января, конкурсантам необходимо продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 16 января будут подведены итоги и определены финалисты от ДФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса "Лидеры России".
"Всего будет 11 полуфиналов. Из них восемь региональных, а три – полуфиналы специализаций. Региональные полуфиналы пройдут во всех восьми федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте. В каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашено 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова.
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По информации организаторов, на конкурс управленцев "Лидеры России-2020" поступило 233 830 заявок из всех российских регионов и 68 стран мира. Организаторы отмечают, что за два года высокие назначения получили более 150 "Лидеров России": среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.
АНО "Россия - страна возможностей" учреждена указом президента РФ. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО возглавляет президент РФ Владимир Путин.
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