Во Владивостоке стартует полуфинал конкурса "Лидеры России-2020"

"Первый региональный полуфинал конкурса "Лидеры России" –ппфлагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – для участников из Дальневосточного федерального округа. От ДФО на конкурс поступило 9 644 заявки", - говорится в сообщении.

В полуфинал отобрали 330 кандидатов, показавших лучшие результаты на дистанционном тестировании: Хабаровский край – 71 человек, Приморский край – 76, Амурская область – 30, Республика Бурятия – 39, Еврейская АО – 2, Республика Саха (Якутия) – 42, Камчатский край – 14, Сахалинская область – 24, Магаданская область – 9, Забайкальский край – 23 человека.

Во время повторного компьютерного тестирования на онлайн-этапе участники должны были подтвердить свои предварительные результаты. Кто не смог пройти тест, к дальнейшему участию в конкурсе не допускаются.

За два соревновательных дня, 15 и 16 января, конкурсантам необходимо продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 16 января будут подведены итоги и определены финалисты от ДФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса "Лидеры России".

"Всего будет 11 полуфиналов. Из них восемь региональных, а три – полуфиналы специализаций. Региональные полуфиналы пройдут во всех восьми федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте. В каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашено 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова.

Он отметил, что из 3 399 участников полуфиналистов в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

По информации организаторов, на конкурс управленцев "Лидеры России-2020" поступило 233 830 заявок из всех российских регионов и 68 стран мира. Организаторы отмечают, что за два года высокие назначения получили более 150 "Лидеров России": среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.