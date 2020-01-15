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Сахалин попросил у правительства помощи в постройке ВПП в аэропорту
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РИА Новости

Сахалин попросил у правительства помощи в постройке ВПП в аэропорту

05:56 15.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 янв – РИА Новости. Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко попросил правительство РФ профинансировать строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска за счет средств федерального бюджета, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Валерий Лимаренко обратился к заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову с просьбой включить строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту областной столицы в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года" и выделить на этот объект федеральные средства", - говорится в пресс-релизе.
По информации властей региона, Акимов, который курирует вопросы транспорта и цифровизации, дал поручение профильным федеральным органам исполнительной власти проработать данный вопрос совместно с аналитическим центром при правительстве РФ. В ближайшее время эту тему рассмотрят на проектном комитете по транспорту.
Лимаренко рассказал зампреду о ходе строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту и отметил, что существующая взлетно-посадочная полоса исчерпала свой ресурс.
"Есть проблемы, которые невозможно решить без поддержки федерального центра. Надеемся на ваше содействие в вопросах строительства новой взлетно-посадочной полосы", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
Ранее сообщалось, что строительство сейсмически защищенной взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Южно-Сахалинск" потребует, по предварительным данным, 13,6 миллиарда рублей. По проекту действующую ВПП (введенную в эксплуатацию более полувека назад) планируется сделать рулежной дорожкой с расширением стоянок для грузовых и пассажирских самолетов. Новая ВПП (длиной 3,4 километра и шириной 60 метров) сможет принимать лайнеры типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing-747-8F (по нагрузкам).
В настоящее время в аэропорту Южно-Сахалинска ведется строительство пассажирского двухэтажного терминала площадью почти 40 тысяч квадратных метров. Областной бюджет выделил на объект 6,7 миллиарда рублей.
Железнодорожный мост
9 января, 07:12
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