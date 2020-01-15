Сахалин попросил у правительства помощи в постройке ВПП в аэропорту

"Валерий Лимаренко обратился к заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову с просьбой включить строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту областной столицы в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года" и выделить на этот объект федеральные средства", - говорится в пресс-релизе.

По информации властей региона, Акимов, который курирует вопросы транспорта и цифровизации, дал поручение профильным федеральным органам исполнительной власти проработать данный вопрос совместно с аналитическим центром при правительстве РФ. В ближайшее время эту тему рассмотрят на проектном комитете по транспорту.

Лимаренко рассказал зампреду о ходе строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту и отметил, что существующая взлетно-посадочная полоса исчерпала свой ресурс.

"Есть проблемы, которые невозможно решить без поддержки федерального центра. Надеемся на ваше содействие в вопросах строительства новой взлетно-посадочной полосы", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Ранее сообщалось, что строительство сейсмически защищенной взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту "Южно-Сахалинск" потребует, по предварительным данным, 13,6 миллиарда рублей. По проекту действующую ВПП (введенную в эксплуатацию более полувека назад) планируется сделать рулежной дорожкой с расширением стоянок для грузовых и пассажирских самолетов. Новая ВПП (длиной 3,4 километра и шириной 60 метров) сможет принимать лайнеры типа Ан-124 "Руслан" (по габаритам) и Boeing-747-8F (по нагрузкам).