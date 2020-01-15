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Культура
2020-01-15T05:51+0300
https://ria.ru/20200115/1563425077.html
Композитор Максим Дунаевский отметит 75-летний юбилей в узком кругу
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РИА Новости

Композитор Максим Дунаевский отметит 75-летний юбилей в узком кругу

05:51 15.01.2020
1169
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМаксим Дунаевкий
Максим Дунаевкий
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Максим Дунаевкий. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Народный артист РФ, композитор Максим Дунаевский отметит 75-летний юбилей в среду дома в кругу родных и друзей, большой концерт в Кремлевском дворце состоится 10 октября 2020 года.
"Юбилей 15 января я отмечу дома в самом узком кругу. Большой концерт "Дунаевский +Дунаевский" пройдет 10 октября 2020 года в Кремле с участием многих звезд. Будет и академическая музыка, и легкая. В 2020 году у меня состоится премьера мюзикла "Святая Анна" в Театре Российской армии. Это большое историческое произведение. С датой мы пока не определились, видимо, в конце года", - рассказал РИА Новости Дунаевский.
Композитор Максим Дунаевский
Вчера, 03:50
Биография Максима Дунаевского
По словам композитора, написавшего музыку к более чем 60 фильмам, в ближайшее время работа в кино у него не предвидится.
"В кино пока у меня планов нет, потому что кино, на мой взгляд… несмотря на все попытки сделать хорошую мину при плохой игре, это все крайне неинтересно", - сказал композитор.
Он отметил, что интересуется творчеством современных композиторов и исполнителей в России и за рубежом, бывает на премьерах мюзиклов, опер, классических концертах.
"Кризис в современной академической музыке очевиден. Не только у нас, он везде существует. И откуда у нас взяться композиторам? Во-первых, никто их этому не учит, нет передачи эстафеты, порвалась связь времен, как сказал классик. Во-вторых, творчество сегодня не в моде у нашего государства, оно поддерживает театр, филармонию, другие культурные институции, что очень хорошо, но творчество никак не поддерживается. Оно просто умирает, нет ведь не только музыки, нет и литературы, вроде как есть, но нет. Молодые люди работают, где придется, чтобы заработать деньги. Должна быть системная поддержка творческой молодежи", - подчеркнул композитор.
Дунаевский родился 15 января 1945 года, его отец – выдающийся советский композитор Исаак Дунаевский. Композитор — автор музыки к более чем 60 фильмам, в числе которых "Мэри Поппинс, до свидания!", "Д"Артаньян и три мушкетёра", "Мушкетёры двадцать лет спустя", "Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя", "Ах, водевиль, водевиль…", "Карнавал", "Трест, который лопнул", "Зелёный фургон". Дунаевский также автор мюзиклов "Тили-тили-тесто…", "Емелино счастье", "Три мушкетёра", "В поисках капитана Гранта", "Веселые ребята-2", "Двенадцать стульев", "Любовь и шпионаж" и других
В 1992 году Дунаевский уехал в США, где прожил до 1999 года, работал в Голливуде, написал музыку к нескольким фильмам. В США композитор записал альбом "Моя маленькая леди" для актера Николая Караченцова, в который вошли 10 песен, написанных им в соавторстве с Ильей Резником. С 2015 года композитор является художественным руководителем Московской областной филармонии.
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12 января, 12:33
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