Флинн отзывает признание вины в деле о разговорах с экс-послом России

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал прошение об отзыве признания вины в даче ложных показаний ФБР о разговорах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком, следует из документов суда.
"Флинн ходатайствует об отзыве признания вины", — говорится в документе. Ранее Флинн уже говорил, что его права были нарушены.
Вынесение приговора назначено на 28 января 2020 года. Гособвинение запросило до полугода тюрьмы и штраф до 9,5 тысяч долларов. Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с Кисляком. Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал предполагаемые связи Трампа и его штаба с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Мюллер завершил расследование в марте 2019 года, не найдя свидетельств "сговора" между Трампом и Россией.