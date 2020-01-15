Флинн отзывает признание вины в деле о разговорах с экс-послом России

Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне

© AP Photo / Carolyn Kaster Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне

"Флинн ходатайствует об отзыве признания вины", — говорится в документе. Ранее Флинн уже говорил, что его права были нарушены.

Вынесение приговора назначено на 28 января 2020 года. Гособвинение запросило до полугода тюрьмы и штраф до 9,5 тысяч долларов. Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с Кисляком. Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему.