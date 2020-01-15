Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T08:28+0300
https://ria.ru/20200115/1563425046.html
Флинн отзывает признание вины в деле о разговорах с экс-послом России
https://cdn24.img.ria.ru/images/151019/29/1510192937_0:0:3058:1721_1036x0_80_0_0_9e1daa4441452c95889d37e02708ca09.jpg
РИА Новости

Флинн отзывает признание вины в деле о разговорах с экс-послом России

05:49 15.01.2020 (обновлено: 08:28 15.01.2020)
3954
© AP Photo / Carolyn KasterCоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал прошение об отзыве признания вины в даче ложных показаний ФБР о разговорах с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком, следует из документов суда.
"Флинн ходатайствует об отзыве признания вины", — говорится в документе. Ранее Флинн уже говорил, что его права были нарушены.
Вынесение приговора назначено на 28 января 2020 года. Гособвинение запросило до полугода тюрьмы и штраф до 9,5 тысяч долларов. Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с Кисляком. Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал предполагаемые связи Трампа и его штаба с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Мюллер завершил расследование в марте 2019 года, не найдя свидетельств "сговора" между Трампом и Россией.
Бывший посол России в США Сергей Кисляк. Архивное фото
5 июня 2019, 03:52
Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
101135225
Обсудить 1
ФБРМайкл ФлиннДональд ТрампСергей КислякРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Прохожие на Красной площади в Москве
В США нашли виновника в том, что "Россия опять выигрывает"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил литовскому политику на слова о дне взятия Москвы
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Онлайн-видео Спасибо, господин Трамп, за ваши санкции
"Остановить кровотечение": что означает торговая сделка США с Китаем
Московский Кремль
Немецкое СМИ объяснило, почему миру не обойтись без России
Меган Маркл
Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
Никита Михалков
Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара
Пуск высокоточной крылатой ракеты с корабля
Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным
Тушение лесных пожаров в Австралии
Австралийские пожары тушили неправильно, а главное — не там
Беременная женщина в салоне самолета
Туристку заставили сделать тест на беременность перед рейсом на Сайпан
Японский миллиардер Юсаку Мэзава
Девушек жалко. Объявлен самый страшный конкурс на самый дорогой приз
Столица Мальты Валлетта
Мальта назвала российских обладателей ее "золотых паспортов"
Актер Марат Башаров
На Украине пригрозили сорвать выступление Башарова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:35Сенатор назвал Мишустина профессионалом высокого уровня
19:35Совет Госдумы проводит внеочередное заседание
19:34Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента
19:32"Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера
19:30Российское посольство в США выразило протест в связи с переводом Бута
19:27ЕР проведет заседание фракции по кандидатуре премьера в четверг утром
19:27Путин подписал указ об отставке правительства
19:27Германия работает над сохранением своего контингента в Ираке
19:26Михаил Мишустин приехал в Госдуму
19:21Путин сделал серьезный шаг для изменений в обществе, заявил Мутко
19:19Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства
19:16Заседание правительства, запланированное на четверг, перенесли
19:14РЖД ввели компенсации пассажирам за опоздание скоростных "Ласточек"
19:13Температура в Петербурге побила рекорд 1975 года
19:11Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
19:10Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента
19:09Обвинение на процессе об импичменте Трампа в сенате возглавит Шифф
19:08Мутко оценил контакты федерального правительства с губернаторами
19:03Глава Ингушетии рассказал об ожиданиях от нового правительства
19:03СМИ сообщили об обыске у главы налоговой службы Украины
Лента новостейМолния