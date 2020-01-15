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Суд вынесет первый приговор по делу об избиении в колонии Ярославля
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РИА Новости

Суд вынесет первый приговор по делу об избиении в колонии Ярославля

05:43 15.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина АбрамоваРассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК №1 в Ярославле Сергея Ефремова
Рассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК №1 в Ярославле Сергея Ефремова
© РИА Новости / Екатерина Абрамова
Рассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК №1 в Ярославле Сергея Ефремова. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля в среду вынесет приговор бывшему заместителю начальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергею Ефремову по резонансному уголовному делу об избиении осужденного Евгения Макарова сотрудниками колонии.
Ранее сообщалось, что Ефремов, который обвинялся по пункту "а" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения), заключил сделку со следствием, и его дело выделено в отдельное производство. Он первым из фигурантов предстал перед судом. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.
Исправительная колония №1 в Ярославле
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Дело об избиениях в колонии в Ярославле
Ефремов предстал перед судом во вторник. Потерпевший Макаров в судебном заседании не участвовал, как пояснила его адвокат Ирина Бирюкова, ему было бы тяжело там находиться.
На заседании отмечалось, что по закону подсудимого, заключившего досудебное соглашение, нельзя лишить свободы на срок, больше максимального, предусмотренного уголовным кодексом за данное преступление. Прокурор попросил для Ефремова пять лет колонии общего режима и лишения звания капитана внутренней службы. Ефремов заявил о своем раскаянии и готовности извиниться перед потерпевшим. Он попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, либо приговорить к тому сроку, который он уже отбыл под стражей и под домашним арестом. Того же попросил и его адвокат.
Судья Заволжского районного суда Мария Селезнева назначила оглашение приговора на 10.00 мск среды.
Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность летом 2018 года после того, как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. По данному делу были арестованы 15 сотрудников колонии. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1, на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. В общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии были арестованы 20 человек.
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