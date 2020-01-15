Суд вынесет первый приговор по делу об избиении в колонии Ярославля

Ранее сообщалось, что Ефремов, который обвинялся по пункту "а" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения), заключил сделку со следствием, и его дело выделено в отдельное производство. Он первым из фигурантов предстал перед судом. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Ефремов предстал перед судом во вторник. Потерпевший Макаров в судебном заседании не участвовал, как пояснила его адвокат Ирина Бирюкова, ему было бы тяжело там находиться.

На заседании отмечалось, что по закону подсудимого, заключившего досудебное соглашение, нельзя лишить свободы на срок, больше максимального, предусмотренного уголовным кодексом за данное преступление. Прокурор попросил для Ефремова пять лет колонии общего режима и лишения звания капитана внутренней службы. Ефремов заявил о своем раскаянии и готовности извиниться перед потерпевшим. Он попросил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, либо приговорить к тому сроку, который он уже отбыл под стражей и под домашним арестом. Того же попросил и его адвокат.

Судья Заволжского районного суда Мария Селезнева назначила оглашение приговора на 10.00 мск среды.