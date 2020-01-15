Глава МИД Южной Кореи обсудила с Помпео КНДР и Ближний Восток

Переговоры состоялись в Сан-Франциско 14 января.

"Министр и госсекретарь поделились оценкой ситуации с проблемой (денуклеаризации – ред.) Корейского полуострова, мнениями о межкорейских отношениях, возобновлении диалога США и Северной Кореи, сохранении движущей силы в процессе диалога о денуклеаризациии, основываясь на непоколебимом сотрудничестве США и Южной Кореи. Также стороны выразили обеспокоенность ситуацией с недавним повышением напряженности на Ближнем Востоке и договорились прикладывать усилия вместе с международным сообществом для непрерывного восстановления в регионе мира и стабильности", - говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Помимо этого, Кан Гён Хва и Помпео провели трехсторонние переговоры с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги, в ходе которых обсудили усиление трехстороннего сотрудничества по северокорейской ядерной проблеме и высказали обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке.

Также состоялись двусторонние переговоры Кан Гён Хвы с Тосимицу Мотеги. Кан Гён Хва напомнила о позиции южнокорейского правительства, что экспортные ограничения Японии в отношении Южной Кореи должны быть полностью сняты. Стороны договорились продолжать диалог по всем проблемным вопросам.

В начале января Вашингтон провел операцию по убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска, что вызвало резкое усиление напряженности в регионе.