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Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона
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РИА Новости

Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона

05:25 15.01.2020 (обновлено: 09:07 15.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНикита Михалков
Никита Михалков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Никита Михалков . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) во вторник рассмотрит жалобу компании режиссера Никиты Михалкова ООО "Бесогон" на решение Роспатента, который отказался регистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак, сообщили РИА Новости в суде.
Как следует из материалов суда и Роспатента, компания Михалкова пыталась зарегистрировать бренд, включающий "стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя — форму прямоугольника".
Режиссер, руководитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалко. Архивное фото
5 мая 2018, 10:04
"Россия 24" сняла с эфира выпуск программы Михалкова "Бесогон"
Заявитель объяснял свой интерес тем, что использует данное изображение с 2014 года в авторской программе Михалкова "Бесогон.ТВ" на телеканале "Россия 24". Он также указывал, что в христианской литературе Никита Бесогон не упоминался с начала XVIII века, Русской православной церковью не канонизирован и почитался исключительно в старообрядческой церкви до конца XIX века.
По мнению компании Михалкова, Никита Бесогон — мифологический исторический персонаж, малоизвестный среднему российскому потребителю. Зарегистрировать бренд компания хотела для таких групп товаров и услуг, как кинематографические приборы, носители информации, фотоснимки, реклама, телекоммуникации, воспитание, образование.
Роспатент, рассмотрев заявку "Бесогона", установил, что заявленное обозначение представляет собой изображение Никиты великомученика, изгоняющего беса, — раннехристианского святого, подвергшегося пыткам и принявшего смерть за Христа в Константинополе. Эта иконографическая композиция была чрезвычайно популярна на Руси, особенно в XIV-XVI веках. Она считалась оберегом и во множестве воспроизводилась на каменных и меднолитых иконах, указал Роспатент. В частности, сохранилась новгородская двусторонняя каменная иконка XIII века, на одной стороне которой — образ святителя Николая Чудотворца, а на другой — святого Никиты.
Роспатент пришел к выводу, что "Никита Бесогон известен и почитаем православной церковью", а довод заявителя о его малоизвестности признал неубедительным. "Предоставление исключительного права на использование заявленного обозначения отдельной организации в целях извлечения прибыли и коммерциализации может быть расценено как оскорбляющее религиозные чувства верующих", — отметило ведомство и на этом основании отказало в регистрации товарного знака.
Владимир Жириновский
7 мая 2019, 16:19
Жириновский поспорил с Михалковым на тему объединяющей россиян идеи
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Суд по интеллектуальным правамНикита МихалковРоспатентПроисшествия
Популярные комментарии
Товарный знак читай корысть - и христианский символ... Как это можно сочетать?! Святость использовать в коммерческих целях?! Михалков совсем что-ли берега попутал?!)))
15 января, 07:57
Александр К.
711005
А чего так мелко? Какой-то святой, мученик. Надо было сразу Спасителя в качестве бренда поставить. И этот человек на каждом углу кричит о своей святости.
15 января, 08:58
Серый Wolf
600006
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