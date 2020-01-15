Суд рассмотрит жалобу Михалкова на отказ регистрировать Бесогона

Как следует из материалов суда и Роспатента, компания Михалкова пыталась зарегистрировать бренд, включающий "стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя — форму прямоугольника".

Заявитель объяснял свой интерес тем, что использует данное изображение с 2014 года в авторской программе Михалкова "Бесогон.ТВ" на телеканале "Россия 24". Он также указывал, что в христианской литературе Никита Бесогон не упоминался с начала XVIII века, Русской православной церковью не канонизирован и почитался исключительно в старообрядческой церкви до конца XIX века.

По мнению компании Михалкова, Никита Бесогон — мифологический исторический персонаж, малоизвестный среднему российскому потребителю. Зарегистрировать бренд компания хотела для таких групп товаров и услуг, как кинематографические приборы, носители информации, фотоснимки, реклама, телекоммуникации, воспитание, образование.

Роспатент, рассмотрев заявку "Бесогона", установил, что заявленное обозначение представляет собой изображение Никиты великомученика, изгоняющего беса, — раннехристианского святого, подвергшегося пыткам и принявшего смерть за Христа в Константинополе. Эта иконографическая композиция была чрезвычайно популярна на Руси, особенно в XIV-XVI веках. Она считалась оберегом и во множестве воспроизводилась на каменных и меднолитых иконах, указал Роспатент. В частности, сохранилась новгородская двусторонняя каменная иконка XIII века, на одной стороне которой — образ святителя Николая Чудотворца, а на другой — святого Никиты.