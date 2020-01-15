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Религия и мировоззрение
2020-01-15T10:58+0300
https://ria.ru/20200115/1563424858.html
В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
https://cdn23.img.ria.ru/images/110755/37/1107553709_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_011a74f05b60a06bb559a2c9cf2aa8b8.jpg
РИА Новости

В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы

05:17 15.01.2020 (обновлено: 10:58 15.01.2020)
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© AFP 2019 / Cris BouroncleТуристы в древнем городе Мачу-Пикчу
Туристы в древнем городе Мачу-Пикчу
© AFP 2019 / Cris Bouroncle
Туристы в древнем городе Мачу-Пикчу. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв – РИА Новости. Пятеро из шести туристов, задержанных за причинение ущерба знаменитому городу инков Мачу-Пикчу в Перу, отпущены на свободу, сообщает агентство Telam со ссылкой на полицию Перу и источники в посольстве Аргентины в Перу.
Граждане Аргентины, Бразилии, Чили и Франции незаконно проникли на территорию Мачу-Пикчу ночью в субботу, они были обнаружены рано утром в районе храма солнца. Туристы спровоцировали падение камня из одной из стен города.
Под стражей остается один 28-летний аргентинец, ему вменяется "незаконное извлечение культурных ценностей", которое карается тюремным сроком от трех до восьми лет.
Мачу-Пикчу, город на вершине горного хребта на высоте 2400 метров, является одним из новых чудес света. Вход в него строго регламентирован, попасть без гида, имеющего специальное разрешение на работу, не удастся, действуют ограничения как по времени пребывания, так и по количеству туристов, которые могут посещать город ежедневно.
Вид на храм Баган, Мьянма. Архивное фото
12 июля 2016, 14:58Религия и мировоззрение
В Мьянме задержали испанского туриста за татуировку Будды на ногеПо мьянманским законам изображение Будды, вытатуированное на самой "неуважаемой" у буддистов части тела – ноге, – считается оскорблением религии.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияАргентинаПеруПроисшествияВ мире
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