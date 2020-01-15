В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв – РИА Новости. Пятеро из шести туристов, задержанных за причинение ущерба знаменитому городу инков Мачу-Пикчу в Пятеро из шести туристов, задержанных за причинение ущерба знаменитому городу инков Мачу-Пикчу в Перу , отпущены на свободу, сообщает агентство Telam со ссылкой на полицию Перу и источники в посольстве Аргентины в Перу.

Граждане Аргентины, Бразилии, Чили и Франции незаконно проникли на территорию Мачу-Пикчу ночью в субботу, они были обнаружены рано утром в районе храма солнца. Туристы спровоцировали падение камня из одной из стен города.

Под стражей остается один 28-летний аргентинец, ему вменяется "незаконное извлечение культурных ценностей", которое карается тюремным сроком от трех до восьми лет.