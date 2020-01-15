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Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
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РИА Новости

Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы

05:09 15.01.2020
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© AP Photo / Oliver de RosАлехандро Джамматей
Алехандро Джамматей
© AP Photo / Oliver de Ros
Алехандро Джамматей. Архивное фото
МЕХИКО, 15 янв - РИА Новости. Избранный президент Гватемалы, 63-летний Алехандро Джамматтеи, вступил в должность, его инаугурация прошла в культурном центре Мигеля Анхеля Астуриаса в столице.
"От имени Конгресса республики и народа Гватемалы, представленного здесь, вы на законных основаниях, правомерно и торжественно назначаетесь на пост президента Республики Гватемала на период 2020–2024 годов", - сообщил избранный спикер парламента страны Аллан Родригес, трансляция церемонии опубликована на сайте издания Prensa Libre.
Джамматтеи был избран президентом Гватемалы в августе 2019 года. Политик, который до этого возглавлял систему исправительных учреждений страны, сменит на посту Джимми Моралеса, руководившего страной с 2016 года.
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